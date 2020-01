Pentágono desmente retirada das tropas da coligação antijihadista do Iraque

Depois de alguma confusão - e apesar do desmentido -, a autenticidade da carta foi confirmada pelo chefe de Estado Maior general norte-americano.





O texto foi, contudo, "enviado por engano", acrescentou o general do exército norte-americano Mark Milley.







A carta era, afinal, apenas o "esboço mal escrito de um documento" a dar conta do aumento das movimentações das forças militares em causa, explicou Milley aos repórteres.







"Mal escrita, implica a retirada. Não é isso que passa", garantiu o responsável pelo Estado Maior general dos EUA, acrescentando que não há quaisquer planos para abandonar o Iraque.



Desmentido

Na missiva, o general Seely informava o vice-diretor iraquiano das Operações Conjuntas que iria "reposicionar" as forças da coligação antijihadistas presentes no país.





Dois responsáveis militares, americano e iraquiano, confirmaram à AFP a autenticidade da missiva, da qual a agência de notícias francesa obteve uma cópia.





Uma hora depois, o secretário da Defesa, Mark Esper, desmentiu aos jornalistas presentes no Pentágono a informação avançada pela AFP cerca das 20h30 de segunda-feira.





"Não houve qualquer decisão para abandonar o Iraque", disse Esper, quando questionado sobre a missiva. Também não foram accionados quaisquer planos para retirar, acrescentou.





"Não sei que carta é essa", garantiu o responsável máximo pela defesa dos EUA, antes ainda do esclarecimento prestado pelo responsável militar do Pentágono.







"Estamos a tentar perceber a sua origem, do que se trata. Mas não houve nenhuma decisão para sair do Iraque. Ponto final".







Esper acrescentou que os Estados Unidos permanecem empenhados em combater o Estado Islâmico no Iraque, ao lado dos aliados e parceiros da coligação internacional.

Enviada por engano



Os termos da carta a que a AFP teve acesso revelaram diversos pormenores dos planos de reposicionamento das forças militares em causa.







refere o texto a que a AFP reve acesso e referindo-se ao voto do Parlamento iraquiano, domingo dia 5 de janeiro, que exortava o Governo de Bagdade a expulsar do país as tropas estrangeiras.

A retirada seria suscitada pela morte do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque cirúrgico durante a madrugada de sexta-feira dia 3 de janeiro (hora local), junto ao aeroporto de Bagdade.



"Por respeito pela soberania da República do Iraque, e como comandado pelo Parlamento e o primeiro-ministro, as forças da coligação [CJTF-OIR ou Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve], irão reposicionar-se ao longo dos próximos dias e semanas, em preparação de movimentações subsequentes", começa por afirmar a carta, alegadamente assinada pelo general H. Seely e enviada a Abdul Amir, vice-diretor das Oeprações Conjuntas da coligação.







No quadro dos preparativos para a retirada, a carta alerta também para "um aumento das deslocações em helicóptero sobre e em torno da Zona verde", da capital iraquiana.







Movimentação a fazer-se à noite, de forma a "garantir que a retirada do Iraque se faça de forma segura e eficiente" e para afastar quaisquer ideias de que estaria a ser preparado o reforço do contingente norte-americano na área.





De acordo com jornalistas da AFP presentes em Bagdade, inúmeros helicópteros têm sobrevoado o centro da cidade nas últimas noites.



Coligação em silêncio



As ondas de choque causadas pela eliminação do general iraniano levaram à invasão da embaixada dos Estados Unidos em Bagdade, durante parte de sexta-feira, por parte de centenas de apoiantes do Irão.



Depois de reforçar as defesas da sua missão diplomática e de aconselhar a rápida saída de cidadãos americanos do país, Washington anunciou o envio de mais de três mil a 3500 tropas para a região.



Parte deste contingente iria "muito provavelmente" ser enviado para o Iraque, referiu à AFP um responsável norte-americano. A decisão do Parlamento iraquiano terá obrigado a suspender os planos.



Esta segunda-feira, o primeiro-ministro demissionário iraquiano, Adel Abdel Mahdi, recebeu no seu gabinete o embaixador norte-americano, Matthew Tueller, perante quem insistiu na "necessidade de trabalhar em conjunto para retirar as forças estrangeiras do Iraque, conforme reclamou o Parlamento, para reatar com os Estados Unidos em boas bases", de acordo com um comunicado oficial iraquiano.



A coligação internacional antijihadista abrange 76 países e formou-se para lutar contra o grupo Estado Islâmico, que, em 2014, conquistou um terço do território iraquiano e partes extensas do nordeste da Síria.



Outros membros da coligação não reagiram publicamente de imediato ao anúncio de retirada. Apesar de mencionar a coligação, não ficava claro se os movimentos de retirada anunciados englobavam somente as tropas norte-americanas ou o total dos soldados envolvidos na coligação.



Uma retirada norte-americana significa contudo uma saída de facto dos restantes países.