Pentágono divulga imagens da operação que matou líder do Estado Islâmico

Em conferência de imprensa no Pentágono, o general Kenneth F. McKenzie Jr, chefe do Comando Central das Forças Armadas, explicou na quarta-feira que





O responsável explicou que o raide norte-americano foi planeado com grande antecedência. “À medida que se tornou claro que tínhamos adquirido informações claras e acionáveis sobre o esconderijo [de Bagdhadi], desenvolvemos um plano para o capturar ou matar e começámos a preparar uma equipa de operações especiais para esta missão”, explicou.







A operação foi apresentada a 25 de outubro aos responsáveis do Pentágono, obtendo a aprovação do secretário de Defesa, Mark T. Esper, e do general Mark A. Milley, chefe do Estado-Maior. O Presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu ainda umcom os detalhes da operação por parte do chefe do Comando Central, tendo o raide sido executado no dia seguinte, a 26 de outubro.





Os vídeos desta operação agora revelados mostram imagens de drone com os elementos das forças especiais a aproximarem-se do edifício em que Baghdadi estava escondido.















Foram também revelados mais pormenores sobre o decurso da operação. No local, as forças especiais retiraram várias pessoas que se renderam de forma pacífica. Antes de libertar este grupo de não combatentes – incluindo 11 crianças - verificou-se se transportavam armas ou explosivos.

Restos mortais foram atirados ao mar





De acordo com o relato de Kenneth F. McKenzie, as tropas norte-americanas encontraram nova oposição na fase seguinte, quando cinco membros do Estado Islâmico que se encontravam dentro do edifício ameaçaram as forças especiais e recusaram render-se. Este grupo – quatro mulheres e um homem - foi abatido pelos norte-americanos.





Na fase seguinte, as forças especiais, protegidas no decurso desta operação por helicópteros, aeronaves de ataque não tripuladas e caças de quarta e quinta geração - localizaram o líder do Estado Islâmico num túnel do complexo. Antes disso, estas forças de proteção aéreas mataram entre 10 a 15 combatentes que operavam contra os Estados Unidos – o responsável do Centro de Comando não confirma se pertenciam ou não ao Estado Islâmico – depois de estas tentarem atingir as aeronaves norte-americanas.





Depois de localizado e perseguido pelas forças especiais no terreno, o líder do Estado Islâmico detonou um colete de explosivos, resultando na sua morte e na morte de duas crianças com cerca de 12 anos – e não três, como tinha sido anteriormente noticiado - que se encontravam ao seu lado.





De seguida, as forças especiais retiraram os restos mortais de Baghdadi do túnel para verificação do ADN. McKenzie disse que foi confirmada a identidade de Baghdadi, tendo sido feita a correspondência direta com uma amostra de ADN recolhida em 2004 em Camp Buca, centro de detenção no Iraque por onde o terrorista passou.





Os restos mortais de Baghdadi foram lançados ao mar 24 horas após a morte, tal como determinam “as leis de conflito armado”.





As imagens reveladas pelo Pentágono mostram ainda o momento em que várias aeronaves destruíram o complexo onde decorreu a operação, para que não fosse usado como “santuário” ao terrorista.





No fim, o local assemelhava-se a um “parque de estacionamento com grandes buracos”, disse McKenzie na conferência de imprensa.

Estados Unidos esperam "vingança"







O raide levado a cabo pelas tropas norte-americanas acontece poucas semanas após o Presidente norte-americano ter anunciado a retirada de forças dos Estados Unidos do norte da Síria.





Kenneth F. McKenzie esclareceu na conferência de imprensa que os elementos que participaram nesta operação estavam estacionados na Síria. Referiu anda que a saída de tropas norte-americanas da Síria não foi “um fator restritivo” e que o timing do ataque desencadeado contra o líder do Estado Islâmico não teve nada a ver com a decisão anunciada no início de outubro por Donald Trump.





McKenzie admitiu na conferência de imprensa que as Forças Armadas norte-americanas esperam agora que haja alguma tentativa de vingança por parte do Estado Islâmico pela morte do seu líder.







"Suspeitamos que pretendem algum ataque de retaliação. Estamos posicionados e preparados para isso", afirmou o responsável.







O chefe de Comando Central das Froças Armadas confirmou ainda perante os jornalistas que as Forças Democráticas da Síria, lideradas pelos curdos, forneceram “informações precoces” que foram “muito úteis” a este raide.

“Diria que [os curdos] ajudaram nesta operação”, disse o responsável, salientando, no entanto, que apenas operacionais norte-americanos estiveram envolvidos diretamente neste raide.





A retirada por parte dos Estados Unidos, aparentemente concertada entre Washington e Ancara, no início de outubro, abriu espaço para a intervenção militar da Turquia no local, com o propósito eliminar as Unidades de Proteção do Povo (YPG), a principal milícia curdo-síria, bem como o braço político desta organização, o Partido da União Democrática (PYD), na zona norte da Síria.





A Turquia pretende criar uma zona de segurança na região, a leste do rio Eufrates, possibilitando o regresso em segurança de cerca de dois milhões de deslocados sírios, de um total de 3,6 milhões de refugiados que vivem naquele país.





Para a Turquia, a presença de milícias curdas na fronteira com a Síria constitui uma ameaça à segurança nacional. Estas milícias, decisivas no combate ao Estado Islâmico, receberam durante vários anos apoio direto de Washington para esse efeito e guardavam até há pouco tempo vários campos de prisioneiros do Estado Islâmico na Síria.