Pentágono. Militares ucranianos em formação nos EUA sobre uso de `drones`

"Um pequeno grupo de ucranianos já estava aqui nos Estados Unidos (...) e aproveitamos para treiná-los por alguns dias, especialmente em `drones` Switchblade, que o Exército ucraniano não conhece", revelou fonte do Departamento de Defesa (Pentágono) dos Estados Unidos, que falou à agência France-Presse (AFP) sob a condição de anonimato.

A mesma fonte explicou que o grupo é inferior a 12 militares e que estes irão regressar à Ucrânia brevemente.

Este alto funcionário do Pentágono foi questionado sobre as declarações feitas no dia anterior pelo secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, durante uma audiência no Congresso, onde indicou que os Estados Unidos estavam a treinar militares ucranianos fora da Ucrânia sobre o uso de armas fornecidas por Washington.

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA, o general Mark Milley, acrescentou que "alguns são treinados" em solo norte-americano, embora sem fornecer mais detalhes.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha anunciado há duas semanas os norte-americanos iam enviar para a Ucrânia cem `drones`, material que já foi entregue, segundo revelou hoje o porta-voz do Pentágono.???????

Sobre o conflito na Ucrânia, a fonte do Pentágono referiu que todas as forças russas que estavam destacadas na região de Kiev deixaram a Ucrânia.

"Estimamos que eles se retiraram completamente de Kiev e Chernihiv", sublinhou.

Os bombardeamentos russos intensificaram-se no sul e leste da Ucrânia, onde Moscovo anunciou que pretendia concentrar os seus esforços, adiantou ainda.

No entanto, o funcionário do Pentágono assegurou que ainda não é percetível um movimento de forças ou recursos por parte da Rússia no Donbass.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.563 civis, incluindo 130 crianças, e feriu 2.213, entre os quais 188 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,2 milhões para os países vizinhos.

Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945) e as Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.