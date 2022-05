Pentágono reage a posição de Putin. "Isto não é sobre EUA contra Rússia"

O Departamento da Defesa dos Estados Unidos reagiu nas últimas horas à ideia de uma ameaça ocidental à Rússia agitada no início da semana por Vladimir Putin, no âmbito da comemoração, em Moscovo, do Dia da Vitória. “Isto é sobre a Rússia contra o povo da Ucrânia”, devolveu o Pentágono.