Pequenas armas nucleares planeadas nos Estados Unidos

Trata-se de equipamentos com uma potência mais reduzida mas que podem aumentar o risco de um conflito nuclear, sobretudo no caso de haver uma proliferação deste tipo de armas.



O jornalista Luís Peixoto apresenta o que surge na avaliação do dispositivo nuclear que o Pentágono deve publicar em Fevereiro.



O Pentágono não comenta para já o documento em causa por se tratar de uma versão preliminar que ainda não foi aprovada pela Casa Branca.



A versão final do documento sobre este novo tipo de armamento nuclear, de potência mais limitada, deverá ser conhecida no próximo dia 2 de fevereiro.