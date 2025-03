"Pequenas melhoras". Papa passa noite tranquila

As mesmas fontes da Santa Sé ressalvam que a condição clínica do papa "continua complexa".

Fontes do Vaticano, citadas pelas agências, adiantam que- seguida de pneumonia bilateral - que ditou o internamento no Hospital Gemelli, em Roma, a 14 de fevereiro.

O papa Francisco, com 88 anos de idade, prossegue a terapia com medicamentos e oxigénio de alto fluxo através de cânulas nasais, durante o dia, e ventilação com máscara à noite.

O Vaticano já veio explicar que "não há uma indicação exata sobre quando" o papa "deverá ter alta", considerando "prematuro fazer uma avaliação do que pode precisar quando deixar o hospital".

A hospitalização tem levantado dúvidas sobre a capacidade do pontífice argentino para garantir a liderança da Igreja Católica e até mesmo especulações relativamente a uma potencial renúncia.