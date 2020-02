Pequim acredita ter o coronavírus controlado

As autoridades chinesas acreditam que o Covid19 está a ficar controlado. Desde sexta-feira até este domingo há menos 3 mil casos reportados. Já a bordo do navio cruzeiro em quarentena no Japão, há um total de 355 infetados com coronavírus. Os cidadãos americanos já foram retirados da embarcação.