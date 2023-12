Pequim acusa Taiwan de estar a "exagerar" com a retórica de ameaça militar antes das eleições

, disse o porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, Wu Qian.À medida que as eleições na ilha se aproximam, Taiwan tem relatado a presença de caças e navios de guerra chineses próximos do território.

A China não reconhece a existência dessa linha e reivindica Taiwan como uma das suas províncias, tendo aumentando a pressão militar, política e económica na ilha.

As eleições presidenciais e parlamentares, que decorrem a 13 de janeiro em Taiwan, serão decisivas e estão a ser vistas como um teste, dado que moldarão as relações da ilha com a China.Lai Ching-te, atual vice-presidente, é o favorito nas sondagens. O governo chinês já demonstrou o seu desagrado em relação ao candidato do DPP, considerando-o um separatista e recusando os seus apelos para negociações.A China também considerou estes alertas “exagerados”.Lai Ching-te surge à frente, nas sondagens, dos dois outros candidatos – Hou Yu-ih do partido Kuomintang e Ko Wen-je do Partido Popular de Taiwan – que têm uma posição mais favorável a relações mais estreitas com Pequim.

“Reunificação” entre China e Taiwan é “inevitável”

O presidente chinês, Xi Jinping, disse na terça-feira que uma “reunificação” com Taiwan é “inevitável”.num discurso que marcou o 130º aniversário do nascimento do fundador da República Popular da China, Mao Zedong.As autoridades chinesas dizem que pretendem uma “reunificação” pacífica, mas não descartam o uso da força para assumir o controlo da ilha.A China nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob o seu controlo e, em 2005, aprovou uma lei que dá ao país a base legal para uma ação militar contra Taiwan, caso este se separe formalmente ou pareça prestes a fazê-lo.

c/agências