Pequim anuncia "restrições recíprocas" a diplomatas dos EUA na China

"Para exigir que os Estados Unidos revertam as suas decisões erradas, o mais depressa possível, a China enviou uma nota diplomática anunciando restrições recíprocas", diz uma mensagem hoje divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Em 03 de setembro, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou uma série de novas restrições à atividade diplomática chinesa no país, agravando ainda mais as graves tensões entre as duas potências mundiais, cujas relações começaram a deteriorar-se com o início do a guerra comercial que travam desde março de 2018.

Embora não especifique as medidas recíprocas hoje anunciadas, a diplomacia chinesa lembra que tanto a embaixada norte-americana como todos os consulados - incluindo o da região de Hong Kong - bem como seus funcionários, serão afetados por esta medida.

"As medidas são a resposta legítima e necessária da China às iniciativas erradas dos Estados Unidos", acrescenta o documento, que indica que essas restrições serão canceladas se Washington tiver o mesmo comportamento com os diplomatas chineses nos EUA.

De acordo com Pequim, as mais recentes limitações diplomáticas anunciadas pelo Governo do Presidente Donald Trump "violam gravemente as leis internacionais e as regras básicas que regem as relações internacionais e perturbam as relações entre a China e os Estados Unidos".

De acordo com as restrições impostas, os diplomatas chineses nos Estados Unidos precisam de receber autorização de Washington para visitar campos universitários, realizar reuniões com funcionários do Governo ou organizar eventos culturais com mais de 50 participantes.

Quando anunciou as restrições, Pompeo aludiu à reciprocidade e destacou que, quando a China permitisse aos emissários norte-americanos o mesmo acesso que os chineses tinham nos EUA, Washington retiraria as restrições, que incluem a obrigação de os diplomatas chineses informarem com antecedência este tipo de iniciativas, embora até agora pudessem ser realizadas sem autorização.

Neste verão, as relações diplomáticas entre Pequim e Washington passaram por um momento delicado depois de os EUA terem ordenado o encerramento do consulado chinês em Houston, Texas, ao qual a China respondeu fechando o consulado dos EUA em Chengdu, no centro do país.