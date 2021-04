Pequim avisa Estados Unidos e Japão para que não conluírem contra a China

Zhao Lijian disse em conferência de imprensa que o Japão e os Estados Unidos devem "levar a sério" as "sérias preocupações e exigências" da China, "evitar palavras e ações que interfiram" nos seus assuntos internos e "prejudiquem os interesses" do país.

"A China não tem objeções ao desenvolvimento das relações bilaterais normais entre o Japão e os Estados Unidos, mas tais relações devem ajudar a aumentar o entendimento mútuo e a confiança entre os países da região e contribuir para a paz e estabilidade na Ásia-Pacífico, e não devem ter como alvo prejudicar os interesses de terceiros", disse Zhao.

A declaração do porta-voz chinês surge pouco antes de o Presidente norte-americano, Joe Biden, receber o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, na Casa Branca, no seu primeiro encontro pessoal com um líder estrangeiro.

A reunião faz parte da estratégia de Biden de fortalecer alianças para lidar com uma China mais assertiva e outros desafios globais.

A China "dará as respostas necessárias", advertiu Zhao.

Biden e Suga consideram que o encontro é uma oportunidade para contra-atacar a mensagem do Presidente chinês, Xi Jinping, de que os Estados Unidos e as democracias em geral estão em declínio, após a turbulência política e o recuo da liderança global que marcou a presidência de Donald Trump.

O Japão continua a ser o rival tradicional da China, desde a Segunda Guerra Mundial.

As relações entre Washington e Pequim deterioraram-se rapidamente também, nos últimos anos, marcadas por uma prolongada guerra comercial e tecnológica e diferendos sobre o estatuto de Hong Kong, Taiwan ou questões dos direitos humanos.

As movimentações navais dos EUA e da China no Estreito de Taiwan e no mar do Sul da China, que Pequim reivindica praticamente na sua totalidade, aumentaram as tensões nos últimos dias, após declarações de oficiais dos EUA de que Pequim pode tentar anexar Taiwan nos próximos anos.

O Governo de Joe Biden diz que o principal desafio para os Estados Unidos é administrar as políticas em relação ao Indo-Pacífico.

Isto contribuiu para a decisão de Biden de retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão, visando concentrar-se no leste da Ásia.