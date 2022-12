Pequim dá mais poder ao líder de Hong Kong em casos de segurança

O principal órgão legislativo da China fez uma interpretação legal que visa advogados estrangeiros, que normalmente não praticam na cidade, de acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua.

A decisão poderia anular uma decisão anterior do tribunal superior de Hong Kong de permitir Jimmy Lai, o fundador do Apple Daily, um jornal crítico do Governo chinês e que foi forçado a fechar, de contratar Timothy Owen para o defender contra as acusações de conluio ao abrigo de uma Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim.

A decisão marca a sexta vez que o governo nacional entra nos assuntos jurídicos da ex-colónia britânica, à qual foi prometido um "alto grau de autonomia" e independência judicial durante 50 anos, quando voltou a ser parte da China, em 1997.

Pequim respondeu ao pedido apresentado pelo chefe do governo de Hong Kong, John Lee, de uma clarificação e interpretação da lei, horas depois de o mais alto tribunal da região administrativa especial ter rejeitado as objeções do governo de Pequim a deixar Owen representar Lai.

Owen, um proeminente advogado britânico, já trabalhou anteriormente em Hong Kong em casos de grande visibilidade.

A Comissão Permanente do Congresso Nacional do Povo respondeu com a decisão de que os tribunais locais têm de obter uma certidão do chefe do governo da região sobre se os advogados estrangeiros podem lidar com tais casos, de acordo com a imprensa estatal.

A Lei de Segurança Nacional criminaliza atos de subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras e foi com base nela que foram detidos muitos proeminentes ativistas pró-democracia.

Jimmy Lai é acusado neste caso de conspirar, em conjunto com outros, contra a segurança nacional e envolver-se em ações hostis contra Hong Kong ou a China, mas já está a cumprir uma série de sentenças relacionadas com o seu envolvimento em protestos pró-democracia e foi este mês novamente condenado a cinco anos e nove meses de prisão por fraude.

O seu julgamento, que inicialmente estava previsto começar a 01 de dezembro, foi adiado para setembro de 2023, uma vez que a região administrativa especial de Hong Kong aguardava as decisões de Pequim.