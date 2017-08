Pequim diz ter expulsado navio dos EUA das suas águas territoriais

RTP 11 Ago, 2017, 09:04 / atualizado em 11 Ago, 2017, 09:23 | Mundo

O incidente não é o primeiro na controvertida e disputada região das Spratly, designadas pela China como ilhas Nansha. Só naquilo que vai do curto mandato presidencial de Trump, é já a terceira vez que alguma unidade da marinha de guerra norte-americana entra naquelas águas - águas territoriais chinesas, segundo a interpretação de Pequim.



O que tem de potencialmente explosivo a incursão do destroyer "John S. McCain" é o facto de coincidir com a crise em torno da Coreia do Norte. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, citado pela agência oficiosa Xinhua, acusou a incursão de violar o direito marítimo internacional e a lei chinesa, bem como de "ameaçar seriamente" a segurança chinesa. O Governo chinês diz-se "muito aborrecido" com o incidente e anuncia a intenção de discuti-lo com os EUA pelos canais adequados.



Segundo Geng Shuang, um porta-voz do MNE chinês, o navio rondou o recife Meiji sem autorização do Governo de Pequim. O mesmo funcionário acrescentou que a Marinha chinesa detectou o navio norte-americano, advertiu-o e expulsou-o.



O mesmo porta-voz afirmou que "um movimento como este atenta contra a soberania e a segurança da China, e põe em grave perigo a segurança das pessoas envolvidas dos dois lados". E, seguidamente, reiterou: "A China detém uma soberania indiscutível sobre as Ilhas Nansha e as suas águas adjacentes".



Shuang louvou os esforços conjuntos da China e dos membros da ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) para distender e estabilizar a situação no Mar do Sul da China, nomeadamente com a adopção de um Código de Conduta durante o recente encontro entre ministros dos Negócios Estrangeiros dos paises membros da ASEAN e da China.



Contrastando com estes esforços de estabilização, prosseguiu, aludindo obviamente aos EUA, outras potências continuam a ingerir-se na região a pretexto da "liberdade de navegação". E rematou: "Fica claro que não quer establilidade no Mar do Sul da China e quem é o principal factor que pressiona pela militarização no Mar do Sul da China".



Shuang advertiu, finalmente, que "a China está firmemente decidida a salvaguardar a sua soberania territorial e os seus interesses marítimos". Ameaçou também que qualquer nova provocação norte-americana obrigaria a China a tomar medidas para reforçar a sua capacidade de defesa do território.



O Pentágono apenas comentou que todas as manobras naquela região se têm realizado em conformidade com as leis internacionais.