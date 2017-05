Pequim e Pyongyang mais distantes, apesar de China continuar a opor-se a agressão ao país

Lusa 22 Mai, 2017, 12:53 | Mundo

"Os princípios da política externa chinesa não se alteraram: a China opõe-se a que qualquer país estrangeiro, incluindo os Estados Unidos, mudem o regime pela força", disse Wang à agência Lusa.

Para além da afinidade ideológica, Pequim e Pyongyang combateram lado a lado na Guerra da Coreia (1950-53).

Nos mapas chineses impressos até há cerca de 20 anos, a península coreana correspondia a apenas um país, a Republica Democrática Popular da Coreia, com a capital em Pyongyang. Seul tinha então o estatuto de cidade de província.

O Tratado de Cooperação e Assistência Mútua sino-norte-coreano, assinado em 1961, é tido como uma garantia de que a China intervirá em caso de uma agressão contra o país vizinho.

A retórica na imprensa estatal dos dois lados, contudo, aponta para um deterioramento nas relações, com a agência noticiosa de Pyongyang a acusar a China de "comentários irresponsáveis" sobre o seu programa nuclear, e um jornal oficial do Partido Comunista Chinês a avisar que Pequim poderá cortar o fornecimento de petróleo ao país vizinho, caso este persista com os testes atómicos.

Wang Li, professor da Universidade de Jilin, província chinesa situada junto à fronteira com a Coreia do Norte, reconhece mudanças numa relação até há pouco tempo descrita como sendo "unha com carne".

Desde que, em 2013, ascendeu ao poder, o Presidente da China, Xi Jinping, nunca se encontrou com Kim Jong-un, tendo-se mesmo tornado no primeiro líder chinês a visitar a Coreia do Sul antes de ir à Coreia do Norte.

Segundo Wang, a postura de Xi deve-se à decisão de Kim Jong-un de executar o seu próprio tio Jang Song-Thaek, considerado a segunda figura do governo norte-coreano e interlocutor do regime com Pequim.

O acadêmico refere que Jang terá aceitado a proposta da China de adotar reformas económicas e abdicar do programa nuclear em troco do apoio de Pequim.

"Quando Kim Jong-un descobriu, mandou executar o tio", conta.

O acadêmico chinês admite que o líder norte-coreano, que assumiu o poder em 2011, com apenas 27 anos, "não deve ser sobrestimado".

"Ele é jovem, mas muito maduro politicamente", defende. "É cruel e esperto; um tipo perigoso".

Para além de executar o tio e dezenas de outros altos quadros do Governo, Kim Jong-un terá mandado assassinar o seu meio irmão Kim Jong-nam, que vivia em Macau sob proteção da China, num outro golpe que não caiu bem em Pequim.

"Não há agora ninguém que possa desafiar Kim", comenta o professor.

Wang Li admite que é "muito difícil" para a China lidar com a situação na península coreana.

"O Partido [Comunista Chinês] e o exército [da China] não querem perder um aliado no norte", afirma.

Pequim "deseja, no entanto, manter boas relações com os EUA e estabilizar as relações económicas com a Coreia do Sul e Japão, mas a Coreia do Norte age como uma criança e gera problemas para todas as partes", diz.

Em entrevista à agência Lusa, o professor Wang Li compara a atual situação na Coreia do Norte à da China durante a Revolução Cultural, uma radical campanha política de massas lançada pelo fundador da China comunista, Mao Zedong, entre 1966 e 1976, que mergulhou o país no caos e isolamento.

"A comida é racionada. Os vegetais, carne e leite são escassos", conta. "Eu vivi a Revolução Cultural e senti isso também".

Em Jilin, vivem cerca de dois milhões de chineses de étnica coreana; muitos têm familiares no país vizinho para os quais enviam frequentemente roupa e alimentos.

"Exceto pelo ar fresco e ruas limpas, não há muito mais na Coreia do Norte", diz. "Pode-se sobreviver, mas existe escassez de quase tudo".