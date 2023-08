Pequim fustigada pelas chuvas mais intensas dos últimos 140 anos

Segundo os serviços meteorológicos da cidade, as chuvas intensas que assolaram Pequim nos últimos dias foram as mais intensas desde que há 140 anos se iniciaram os registos, e surgem numa altura em que a China enfrenta acusações de ter prejudicado as principais negociações sobre o clima.



A tempestade Doksuri, um forte tufão assolou a China de sul para norte na passada semana, depois de ter passado pelas Filipinas.

, com chuvas fortes na capital e zonas circundantes desde sábado."A quantidade máxima de precipitação registada durante esta tempestade, que foi de 744,8 milímetros, ocorreu no reservatório de Wangjiayuan em Changping", revelou o Serviço Meteorológico de Pequim, acrescentando que

A chuva forte – que matou 20 pessoas em Pequim – é o mais recente fenómeno meteorológico extremo em todo o mundo que suscita receios quanto ao ritmo do aquecimento global.

Na província vizinha de Hebei, mais de 800 mil pessoas foram retiradas das suas casas, nove perderam a vida e seis estão desaparecidas.A China está agora em alerta para a chegada do tufão Khanun, a sexta tempestade do ano, que se está a aproximar da costa leste do país.

Alterações climáticas

As condições climáticas extremas surgem numa altura em que o Ministério dos Negócios Estrangeiros nega ter obstruído as discussões sobre as alteações climáticas nas reuniões do G20 que decorram na passada semana na Índia. Pequim classifica as acusações de outros países como “completamente inconsistentes com os factos”.Numa declaração emitida no final do encontro, o G20 reconheceu que “as medidas para combater as alterações climáticas eram insuficientes”.Os membros delegação europeia acusaram a China e também a Arábia Saudita, um dos principais fornecedores de petróleo, de não assumirem compromissos durante as reuniões.Em comunicado, o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros revelou que “lamenta “o facto de não ter sido possível chegar a um acordo. E aponta “questões geopolíticas” levantadas por outros países “sem qualquer motivo”.

Segundo os cientistas, as condições meteorológicas extremas que a China tem registado – incluindo temperaturas recorde este verão – estão a ser agravadas pela crise climática.

A China comprometeu-se a reduzir as emissões até ao final da década e a tornar-se neutra em termos de carbono até 2060.No entanto, não há planos para começar a reduzir a utilização de carbono até essa data.A China, que é responsável por mais de metade da produção mundial de carvão, tem resistido aos apelos para reduzir os gases com efeito de estufa, afirmando que as suas emissões históricas ede CO2 são ainda inferiores aos EUA.