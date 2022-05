Pequim. Homem quebra isolamento e envia cinco mil para quarentena

O incidente aconteceu já num contexto em que Pequim e Xangai começam a aliviar restrições.Segundo as autoridades chinesas, citadas pelo diário britânico The G uardian , durante o período de isolamento o indivíduo “saiu muitas vezes e circulou no condomínio, arriscando-se a espalhar a epidemia.A China impôs fortes restrições à população para tentar travar o surto da variante Ómicron do SARS-CoV-2, que é altamente transmissível. A política detem sido criticada pelo impacto negativo na economia e na população, particularmente em Xangai. No entanto, o presidente do país, Xi Jinping, duplicou as exigências.“Passaram dois dias desde que foi estabelecida a quarentena, o que está este homem a fazer? Será que não quer acabar com a pandemia em Pequim? Terá de sair e prejudicar o resto da população numa altura em que a situação está quase estável?”, questionou um comentador ao jornal britânico.“O condomínio e o paciente partilham cada um 50 por cento da responsabilidade, uma vez que o condomínio não instalou um alarme magnético na porta e havia uma responsabilidade que a gestão do condomínio devia assumir”, afirmou outra pessoa.Em Pequim, foram registados apenas 12 casos de transmissão local. Isto numa altura em que bibliotecas, museus, teatros e ginásios foram autorizados a reabrir em áreas onde, nos últimos sete dias, não foram registadas novas infeções.Várias regiões estabeleceram “testes de rotina”, exigindo que todos os residentes obtenham um resultado PCR negativo a cada dois ou três dias, para se poderem circular com liberdade.Foram estabelecidos locais de ensaio em cidades como Pequim, Xangai, Shenzhen, Hangzhou e nas províncias de Hebei, Henan, e Jiangxi. Na cidade de Sichuan, Langzhong, as autoridades inverteram a exigência de os cidadãos pagarem o seu próprio teste semanal obrigatório, após protesto público. O condado de Longxi, na província de Gansu, também ordenou a realização de testes semanais.