Pequim impede entrada de investigadores da OMS na China

Segundo a entidade, a falta de emissão de vistos fez que com que um dos investigadores tivesse de voltar para trás, enquanto o outro se encontra ainda num terceiro país.O diretor da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus,, “dado que dois membros tinham já começado a sua viagem e outros foram impedidos de viajar ao último minuto”.“Já me asseguraram que a China está a acelerar os procedimentos internos para que haja desenvolvimentos o mais rápido possível”, disse Tedros aos jornalistas em Genebra na terça-feira, explicando que esteve em contacto com funcionários do Governo chinês para lhes explicar que “esta missão é uma prioridade para a OMS e para a equipa internacional”.

A China concordou com a investigação da Organização Mundial da Saúde após longos meses de negociações entre Pequim e a OMS.

À BBC, a porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros declarou quee que “não há necessidade de tentar interpretá-lo em demasia”.“As autoridades chinesas estão em operações estreitas com a OMS, mas houve alguns pequenos surtos em vários locais do mundo e muitos países e regiões estão ocupados a trabalhar para prevenir a propagação do vírus, e também nós estamos a trabalhar nisso”, explicou Hua Chunying.“Ainda assim, estamos a apoiar a cooperação internacional e estamos a avançar com preparações internas.”, acrescentou, pelo que os membros da equipa de investigadores não eram ainda esperados na China.

China sugere que vírus teve origem noutro país

A Organização Mundial da Saúde planeia enviar, no total, dez especialistas internacionais para a China durante alguns meses para que possamNo mês passado, a entidade avançou que esta investigação teria início em janeiro de 2021. A missão é formada por cientistas da Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Austrália, Rússia, Vietname, Alemanha, Estados Unidos, Qatar e Japão, reconhecidos em várias áreas de atuação.O novo coronavírus foi detetado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na província chinesa de Hubei, em dezembro de 2019, tendo sido na altura associado a um mercado onde se comercializavam animais vivos e mortos.A origem do SARS-CoV-2 tem, no entanto, sido muito debatida ea propagação.Outros especialistas sugerem que os coronavírus capazes de infetar humanos circulam há décadas em morcegos, mas nunca foram detetados. Esta tese não implica que tenha sido um morcego a infetar um humano em dezembro, pois outro animal pode ter sido o intermediário.Por outro lado,. A teoria já foi rejeitada pela OMS.“Cada vez mais investigações sugerem que a epidemia pode ter tido origem noutros lugares do mundo”, afirmou na passada semana o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi. Itália, Estados Unidos e Índia são alguns dos países apontados como locais de origem da doença.Desde que foi descoberto, há pouco mais de um ano,, das quais mais de 1,8 milhões são vítimas mortais. Até agora, cerca de 55 milhões de pessoas foram dadas como recuperadas da Covid-19.