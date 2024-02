Pequim pede mais "comunicação estratégica" a Londres para "manter paz" mundial

"Perante os atuais desafios globais, como a emergência de uma mentalidade de Guerra Fria, o protecionismo desenfreado e a lenta recuperação económica, a China e o Reino Unido (...) devem reforçar a comunicação estratégica e desempenhar o devido papel na promoção da segurança e na manutenção da paz", disse Wang Yi, de acordo com a CGTN.

Sobre as relações bilaterais, Wang defendeu que Pequim e Londres devem "trabalhar em conjunto para alargar a convergência de interesses, reforçar os intercâmbios e a cooperação e gerir adequadamente as diferenças e os conflitos".

Para o responsável chinês, os dois países devem ir ao encontro "dos interesses fundamentais e a longo prazo" bilaterais, bem como "das expectativas da comunidade internacional", tanto mais que ambos estão entre os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

No encontro, o chefe da diplomacia britânica, David Cameron, disse estar disposto a encarar as relações com a China "de uma perspetiva estratégica", a desenvolver laços bilaterais "mais construtivos" e a gerir as diferenças e resolver os desacordos "de uma forma mutuamente respeitosa".

A televisão estatal chinesa referiu ainda que Cameron manifestou vontade de reforçar o diálogo com Pequim sobre questões como as energias renováveis, a economia, o comércio e a educação, e apelou aos dois países para "protegerem a paz e a segurança".

Na sexta-feira, antes da abertura da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, Cameron disse que existem "muitas coisas" que o Reino Unido e o Ocidente podem fazer com a China, como trabalhar para combater as alterações climáticas.

"O que eu diria é que é importante estabelecer contactos com a China. Há muitas coisas em que discordamos (...) não há dúvida de que a China se tornou mais assertiva do que quando eu era primeiro-ministro. Isso não significa que não devamos tentar envolver-nos", disse Cameron que, como primeiro-ministro britânico (2010-2016), manteve uma aproximação a Pequim.

O atual chefe da diplomacia britânica acrescentou que o Reino Unido e os países ocidentais precisam de ter "conversas francas" com a China, quando esta representa um "grande desafio estratégico".

O encontro entre Wang e Cameron ocorreu, depois de a embaixada chinesa em Londres ter protestado contra uma declaração do chanceler britânico na Câmara dos Lordes, na qual incluiu o estreito de Taiwan e o mar Vermelho nas zonas onde defenderia a liberdade de navegação em encontros com as autoridades chinesas.

"É completamente errado que o Reino Unido compare o mar Vermelho com o estreito de Taiwan. Opomo-nos firmemente a isso", afirmou a representação diplomática, que reiterou a posição oficial de que "Taiwan é uma parte inalienável do território chinês" e "a China tem soberania, direitos legítimos e jurisdição sobre o estreito de Taiwan".