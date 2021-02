Pequim. Tribunal condena homem a indemnizar a mulher pelo trabalho doméstico

A decisão surgiu no seguimento de um pedido de divórcio interposto pelo homem.



A mulher argumentou em tribunal que o marido pouco ou nada tinha contribuído para o trabalho doméstico e para a criação dos filhos ao longo dos cinco anos de matrimónio e exigiu uma compensação.



O tribunal decidiu que a mulher tinha direito a uma indemnização de mais de seis mil euros e a um pagamento mensal de mais de 250 euros.



A sentença foi produzida no seguimento de uma alteração do código civil chinês que até agora só previa uma compensação deste género se estivesse prevista num acordo pré-nupcial.