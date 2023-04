Perante Lavrov, Guterres condena "devastação e sofrimento" causado pela guerra na Ucrânia

António Guterres reforçou que a cooperação multilateral é o "coração pulsante das Nações Unidas", assim como a "sua razão de ser e a sua visão orientadora".O secretário-geral da ONU advertiu ainda contra a violência que se vive no Sudão e apelou aos países membros “para implementar todas as ferramentas diplomáticas para a resolução pacífica de todos os conflitos”.

Lavrov diz que ONU está a passar por uma “crise profunda”

Por sua vez, Sergei Lavrov disse que as Nações Unida estão a atravessar “uma crise profunda” a acusou os EUA de tentarem “destruir” a arquitetura da ONU e de “minar o domínio de punição”.

"A situação agravou-se com a perda de confiança no multilateralismo", acrescentou.





A embaixadora dos EUA na ONU também discursou esta segunda-feira durante a reunião do Conselho de Segurança, exigindo a libertação de vários norte-americanos detidos na Rússia, incluindo o jornalista Evan Gershkovich.



"Peço que libertem Paul Whelan e Evan Gershkovich imediatamente. Deixe Paul e Evan irem para casa, para acabar com essa prática bárbara de uma vez por todas", disse Linda Thomas-Greenfield, desafiando o ministro russo dos Negócios Estrangeiros a "olhar no olhos" Elizabeth Whelan, irmã de Paul Whelan, ex-fuzileiro dos EUA detido pela Rússia em 2018, acusado de espionagem.



A Rússia assumiu a 1 de abril a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o órgão responsável pela manutenção da paz.







A decisão foi alvo de várias críticas. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que esta era “a pior piada de todos os tempos” e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou em falência da instituição.