Perdida há quase um século, Magnólia é redescoberta no Haiti

Como reporta o Guardian , a magnolia foi colocada numa lista de espécies em perigo de extinção e a sua redescoberta traz esperança de que volte a muitas da florestas do Haiti.

Devido aos problemas de deflorestação no país, muitas plantas e árvores só crescem em ravinas e locais inacessíveis. Uma equipa do Fundo Nacional do Haiti suspeitou de que a planta pudesse estar em lugares mais elevados e viajou até à maior montanha do país para tentar encontrar a espécie.





Na montanha, os investigadores conseguiram encontrar o que procuravam. No terceiro dia de expedição, a equipa encontrou a árvore que dá origem àe tirou as primeiras fotos da espécie. Depois da primeira descoberta, foram encontradas mais 16 árvores em diferentes estados de desenvolvimento.Para a equipa que esteve na expedição este é um bom sinal para reflorestar o que antes foi destruído e traz esperanças de que mais espécies possam ser encontradas. Foram recolhidas amostras de ADN das árvores e, no outono, os investigadores regressarão para conseguirem a recolha de sementes.Não é a primeira vez que o Fundo Nacional do Haiti tem sucesso na replantação de espécies antes consideradas em perigo de extinção, nativas do país. A maioria foi plantada na ilha de Hispaniola, que também inclui parte da República Dominicana. Com a experiência adquirida durante anos, o grupo espera ajudar as comunidades a aprenderem a importância destas espécies para que possam ser o fio condutor da reflorestação.O diretor de comunicação do Fundo, Eladio Fernandéz, e também líder da expedição partilhou o otimismo que a descoberta desta espécie perdida deu a muitos dos investigadores.“Apesar do estado degradado das nossas florestas, elas [florestas] ainda conseguem ter espécies como estas que não são encontradas noutros sítios do mundo, dando-nos a oportunidade de as salvar”, concluiu.