Pergunta de Bolsonaro no Twitter abre discussão sobre impeachment

06 Mar, 2019

Golden shower? A resposta é simples e não exige mais do que uma visita ao Google para se compreender a sua origem e amplitude cromática. Por outro lado, a definição deveria constar de todos os manuais neo-liberais desde que, há dois anos, o pontífice desta corrente nas Américas foi alvo de uma acusação peculiar.





Foi nessa altura que os adversários de Donald Trump tentaram envolver o então Presidente recém-eleito numa cena “pornográfica” no Hotel Ritz de Moscovo. Uma arma para chantagear Trump numa altura em que se preparava para assumir os destinos da Casa Branca e do mundo, lembraram uns. Razão suficiente para o desqualificar como Presidente, acrescentaram outros.







O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 6 de março de 2019











Quanto a Bolsonaro, colocar a questão no Twitter sugere desde logo mera ingenuidade, mas a razão que levou à pergunta do Presidente está a ser vista como um assunto sério e ameaça de crise para o Palácio do Planalto.





Esta terça-feira, Jair Bolsonaro criticou o comportamento dos foliões na época de Carnaval colocando na sua conta do Twitter um vídeo captado na rua em que duas pessoas simulam práticas sexuais, o que terá deixado o Presidente brasileiro desconfortável: “Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conclusões”, escreve Bolsonaro.





Uma dessas práticas foi um golden shower, em Português “chuva dourada”, designação dada à prática sexual em que um dos parceiros urina para cima do outro. O termo científico é urofilia, significando, segundo o Priberam, “interesse patológico por urina, em especial como motivo de excitação sexual”. Precisamente a acusação lançada contra Trump, de que se diz haver uma gravação no hotel moscovita com prostitutas. Trump descartaria a acusação com o que julgou ser o argumento final: “Sou misófobo (germaphobe, em Inglês)”.

Do #goldenshowerpresident ao impeachment







A questão deixa então de residir na necessidade de providenciar uma resposta à dúvida de Jair Bolsonaro e, como referem muitos inimigos declarados do Presidente, accioná-lo por ter atentado contra a “probidade na Administração” ao colocar um vídeo na Internet com actos susceptíveis de atentar contra a moral e sem autorização expressa dos intervenientes.





O Partido dos Trabalhadores também pedir um teste de sanidade ao Presidente brasileiro.





Rapidamente os seguidores de Bolsonaro na rede Twitter substituíram a hashtag "#goldenshowerpresident" pela hashtag #ImpeachmentBolsonaro, que liderou os tópicos mais comentados no Brasil.





Paulo Teixeira, deputado federal e vice-presidente do PT, já fez saber que irá accionar Bolsonaro pelo crime de importunação sexual: “Vamos representar Jair Bolsonaro pelo vídeo que postou. A lei 13.718, recentemente aprovada, tipifica o crime de divulgação, sem o consentimento da vítima, de cena de sexo, nudez ou pornografia”.





A Lei 13.718 prevê pena de prisão de um a cinco anos por publicação de cenas de sexo, nudez, ou pornografia sem o consentimento do(s) envolvido(s) e aumenta em um terço se houver intuito de vingança ou humilhação.

De acordo com a Lei nº 1.079 (no Brasil), de 10 de abril de 1950 no seu “Capítulo V – Dos crimes contra a probidade na administração, pode ler-se no seu Art. 9º que “São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração: [...] 7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo”. E é agora esta a polémica que ameaça o mandato presidencial, com muitos internautas brasileiros a reproduzirem o texto do artigo 9.º relativo à dignidade e ao decoro no cargo.