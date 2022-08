Perigo nuclear. Antony Blinken ataca Rússia entre avisos de "última hora" de Guterres

O chefe da diplomacia norte-americana falava na abertura da décima conferência das Nações Unidas para a revisão do Tratado de Não Proliferação que decorre na seda da ONU até 26 de agosto.





"A Rússia está a usar a central [de Zaporijia] como base militar para disparar sobre os ucranianos, sabendo que [os ucranianos] não podem e não vão responder porque poderiam atingir um reator nuclear e resíduos altamente radioativos armazenados", disse Blinken num discurso na sede das Nações Unidas.



"Isto eleva o conceito de usar um escudo humano a um nível totalmente distinto e horrendo", insistiu o chefe da diplomacia de Washington, que representou o seu país na abertura de uma conferência para a revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNPN).



Blinken considerou que a invasão russa da Ucrânia, para além de uma grave violação do direito internacional, é um ataque direto ao sistema de não-proliferação nuclear, ao contrariar as garantias de segurança que Moscovo forneceu a Kiev em 1994 para que renunciasse ao arsenal nuclear herdado do União Soviética.







Também o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) avisou na sessão de abertura da reunião que a situação na central nuclear ucraniana de Zaporijia, sob controlo russo, é crescentemente perigosa, tornando necessário o acesso de peritos da agência para evitar uma tragédia.



"Necessitamos do apoio de todos para que [o acesso de peritos] aconteça. Estamos preparados", disse o argentino Rafael Grossi.



Putin diz "não" ao nuclear



Momentos antes, o presidente russo, Vladimir Putin, escrevera à Assembleia dizendo que a Rússia nunca começará uma guerra nuclear porque tem a consciencia de que ela não terá vencedores. "Partimos do princípio de que não poder haver vencedores numa guerra nuclear e de que esta última não deve nunca ser desencadeada", disse Putin, numa mensagem dirigida aos participantes numa conferência dos 191 signatários do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNPN).



Na mensagem, divulgada no `site` da internet do Kremlin, o chefe de Estado russo garantiu que a Rússia continua a cumprir "a letra e o espírito" desse tratado.





A imprensa estatal russa e responsáveis políticos têm multiplicado nas semanas recentes referências e ameaças veladas sobre a utilização de armas nucleares no conflito.Hoje,desde a sua agressão em grande escala à Ucrânia.

Avisos de Guterres

O Secretário-geral das Nações Unidas defendeu por sua vez um novo e urgente acordo de não proliferação nuclear. António Guterres, alertou hoje para o perigo do "aniquilamento nuclear" global, lembrando que a ameaça nuclear está esquecida desde o auge da `Guerra Fria`.



"Até agora, tivemos uma sorte extraordinária. Mas a sorte não é uma estratégia ou um escudo para evitar que as tensões geopolíticas se transformem num conflito nuclear", frisou Guterres na abertura de uma conferência dos 191 países signatários do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNPN).



"Hoje, a humanidade vive num mal-entendido, num erro de cálculo do aniquilamento nuclear", insistiu, apelando à construção de um mundo "livre de armas nucleares".





Na abertura da conferência da ONU sobre o tema, António Guterres deu o exemplo de Portugal para demonstrar como uma mudança de atitude pode ser importante.





