"Perigoso e prematuro". Especialistas exortam Boris Johnson a adiar desconfinamento

Apesar de uma tendência crescente dos casos diários, com mais de 30 mil infeções registadas na quarta-feira, o Governo britânico mantém a decisão de levantar todas as restrições no próximo dia 19, assinalado no calendário como “Freedom Day” para os ingleses.Numa carta publicada na quarta-feira na revista científica The Lancet , 122 cientistas e médicos do Reino Unido e do resto do mundo acusam o Governo britânico de estar a embarcar numa, que colocará uma geração inteira em risco de problemas de saúde crónicos devido à Covid-19 prolongada.

Na terça-feira, o Reino Unido registou 32.548 novos casos de Covid-19, o maior aumento diário desde janeiro, e o Ministério da Saúde prevê mesmo que as infeções diárias possam chegar às 100 mil no verão.

Tal como os especialistas explicam no documento, “o fim da pandemia através da imunidade de grupo requer que uma grande parte da população esteja imune para prevenir um crescimento exponencial do SARS-Cov-2”. Essa imunidade de grupo é pouco provável de ser alcançada a 19 de julho, uma vez que são necessários níveis muito mais elevados de vacinação do que aqueles que se podem esperar nessa data.“Muitos de nós temos pressionado o novo secretário de Estado da Saúde, Sajid Javid, a considerar a Covid-19 prolongada e a avaliar o desconfinamento”, disse David Strain, investigador da Covid-19 na Universidade de Exeter, citado pelo Financial Times . “Mas ele não parece ter levado estes alertas em consideração, embora a Covid-19 prolongada provavelmente terá um maior impacto na economia do que qualquer outro aspeto da pandemia”, observou.A Covid-19 prolongada, ou “long Covid”, caracteriza-se pela persistência de sintomas meses após a recuperação da infeção pela doença. Os sintomas mais comuns incluem fadiga, falta de ar, insónias e distúrbios cognitivos como falta de memória e concentração.“Estou perplexa com o facto de Javid ter lançado números como 100 mil casos por dia sem mencionar o número de pessoas que podem desenvolver long Covid”, disse Nathalie MacDermott, docente no King’s College London, citada pelo, acrescenta.

“Impacto significativo” nos serviços de saúde

Isto significa que a estratégia do Governo britânico terá um “impacto significativo nos serviços de saúde e nos profissionais de saúde exaustos, que ainda não recuperaram das anteriores vagas de infeções”, alertam os especialistas no artigo publicado nat.

A média diária de pessoas hospitalizadas no Reino Unido foi de 351 entre 27 de junho e 3 de julho, o que representa um aumento de 44,7 por cento face aos sete dias anteriores.

disse Chaand Nagpaul, presidente do conselho da British Medical Association e um dos signatários da carta publicada na. “O Governo também corrigiu o impacto da long Covid para uma em cada dez pessoas, com mais de dois milhões de pessoas com problemas de saúde por mais de três meses. Seria irresponsável infringir mais sofrimento a outras milhões de pessoas”, acrescentou Nagpaul, citado por The Guardian “Sabemos que as máscaras são eficazes para impedir a propagação [do vírus], por isso é absurdo e perigoso para o Governo abandonar o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos fechados, como transportes públicos, a 19 de julho. É vital que continuemos com estas medidas para prevenir a propagação deste vírus mortal até que tenhamos um número suficiente da população totalmente vacinada com ambas as doses”, apelou o especialista.

“O Governo do Reino Unido deve reconsiderar a sua estratégia atual e tomar medidas urgentes para proteger a população, incluindo as crianças”, apelam os especialistas.







“O Governo deve adiar o desconfinamento até que todos, incluindo os adolescentes, tenham a vacinação completa, e até que medidas de mitigação, especialmente ventilação adequada e espaçamento, sejam impostas nas escolas”, sublinham os especialistas.