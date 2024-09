Ataque de Israel ao Líbano é "estratégia de sobrevivência" do Governo de Netanyahu

Wael Hamzeh - EPA

Para a especialista em assuntos do Médio Oriente Joana Ricarte, o ataque de Israel contra o Líbano é uma desculpa para entrar em guerra com o país e tem como objetivo perpetuar um conflito que já tinha um fim anunciado. Em entrevista à Antena 1, explica que se trata de uma estratégia de sobrevivência do Governo de Benjamin Netanyahu que pretende manter-se no poder.