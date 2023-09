Perseguição mortal. Polícia dos EUA acusado de homicídio

Foi morto a tiro pelo agente, Mark Dial, quando estava no interior da viatura.



As imagens da câmara policial só foram divulgadas agora.



Motram Dial e o parceiro a dirigirem-se à viatura onde estava Irizarry e a darem ordem para que saia do carro.



Segundos depois, Dial dispara várias vezes sobre a vítima, que estava sentada no carro com as portas e janelas fechadas.



O jovem de 22 anos foi transportado para um hospital onde acabou por morrer.



As autoridades dizem que Dial disparou após uma perseguição por condução perigosa.