Personalidades mundiais pedem aos governos e instituições mais recursos para a educação

A carta é dirigida ao G20, ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial, entre outros, e foi remetida pelo Enviado Especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Educação Global, o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown.", adverte a carta.Os signatários apelam a todos os países para que se comprometam a proteger as despesas com a educação, dando prioridade às necessidades das crianças mais desfavorecidas e concedendo apoio financeiro sempre que possível para promover a escolarização.O grupo pede à comunidade internacional que gaste mais na ajuda à educação para os locais mais desfavorecidas do mundo e salienta que a forma mais fácil de o fazer é através da anulação das dívidas dos países pobres, desde que dediquem recursos à educação.

A carta apela também ao FMI para emitir direito especial de saque, a sua moeda nominal, no valor de 1,2 triliões de dólares (1,1 triliões de euros) a serem encaminhados para os países mais necessitados.