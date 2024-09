Perto de 200 militantes ambientais mortos em 2023

Cerca de 85% dos 196 homicídios de defensores do ambiente e dos direitos à terra no ano passado ocorreram na América do Sul, tendo a ONG Global Witness registado 79 só na Colômbia, o número mais elevado desde que a organização começou a produzir um relatório anual, em 2012.

A maioria dos crimes ocorreu no sudoeste do país e há suspeitas de que organizações criminosas tenham cometido pelo menos metade deles.

A Colômbia vai acolher, em outubro e novembro, a Conferência da ONU sobre a Biodiversidade (COP16) em Cali, precisamente no sudoeste do país, o que suscita preocupações quanto à segurança dos participantes.

O relatório destacou também a situação nas Honduras, que registou 18 homicídios, o maior rácio de assassínios por habitante.

Na Ásia, as Filipinas continuam a ser o país mais perigoso, com 17 homicídios de ativistas ambientais.

A Global Witness destacou uma tendência crescente de raptos na região.

"Desde a nossa libertação, as ameaças não pararam", afirmaram no relatório Jonila Castro e Jhed Tamano, duas ativistas que se opõem aos projetos de recuperação da baía de Manila, nas Filipinas.

As ativistas acusaram o exército de as ter raptado, embora as autoridades tenham afirmado que as duas mulheres pertenciam a uma rebelião comunista, que mais tarde abandonaram.

Em África, a Global Witness registou apenas quatro mortes, mas alertou que o número estará provavelmente "muito subestimado", dada a dificuldade de recolha de informações.

A ONG condenou ainda novas leis aprovadas no Reino Unido e nos Estados Unidos, que preveem penas mais duras para manifestantes e ativistas, bem como os "níveis draconianos de vigilância" nos países da União Europeia.

No caso do Reino Unido, a Global Witness referiu o caso de três ativistas ambientais que foram proibidos pelos tribunais de invocar a crise climática em sua defesa e foram detidos por desrespeito da lei.