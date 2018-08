Perto de mil pessoas em campanha que apela a permissão de entrada de ativista na UE

Lusa22 Ago, 2018, 15:39 | Mundo

Integram esta campanha o prémio Nobel da Paz de 1983, o polaco Lech Walesa, e a comissária europeia do Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME, a também polaca Elzbieta Bienkowska.

Lyudmyla Kozlovska, ucraniana casada com um cidadão polaco há cinco anos, dirige em Varsóvia a organização não-governamental Open Dialog Foundation, entidade de defesa da democracia no espaço pós-soviético e que fazia uma forte crítica ao Governo da Polónia, de acordo com os meios de comunicação polacos.

A ativista e o seu marido acusaram o executivo do partido nacionalista Lei e Justiça (PiS) de ameaçar a Democracia e o Estado de direito na Polónia.

Esta semana, os serviços de segurança polacos indicaram que havia emitido "um parecer negativo sobre o pedido de autorização de residência" de Lyudmyla Kozlovska, por isso foi proibida a sua entrada em território da Polónia e da União Europeia (UE).

O "parecer negativo" derivou de uma "sérias dúvidas" sobre o financiamento da Open Dialog Foundation, embora as autoridades polacas evitem dar mais detalhes até que a investigação em curso esteja terminada.

A 13 de agosto, Lyudmyla Kozlovska aterrou no aeroporto de Bruxelas com a intenção de entrar em território da UE, mas a polícia belga negou o seu ingresso devido a um parecer negativo enviado pela Polónia aos outros membros do espaço Schengen, procedimento comum para bloquear o acesso de criminosos.

A ativista foi forçada a retornar à Ucrânia, onde está atualmente a esperar para poder retornar à UE.

A responsável da Open Dialog "nunca teve qualquer problema com a justiça e nem representa uma ameaça à segurança pública", argumentaram os seus defensores.

"As suas dificuldades iniciaram quando o marido começou a criticar PiS nas redes sociais e participar nos protestos contra o ataque deste partido ao sistema judiciário independente na Polónia", de acordo com a campanha nas redes sociais que tem a `hashtag` #BringHerBack to the EU (Tragam-na de volta para a União Europeia), que reuniu mais de um milhar de assinaturas contra o que consideram ser "repressão política".

Os signatários acusam Varsóvia de usar o acordo de Schengen para favorecer "perseguição política" e "deportar estrangeiros considerados problemáticos para as suas políticas".

O procedimento usado contra a ativista é, segundo os tratados europeus, "reservado para criminosos, espias ou terroristas", afirma a campanha a favor da ucraniana.

Alguns meios de comunicação polacos, como a televisão pública, dizem que a Open Dialog Foundation recebeu financiamento de "importantes empresários russos", enquanto o portal polaco wpolityce.pl publicou que o Open Dialog "desenvolveu um plano de 16 pontos no verão passado para derrubar o Governo da Polónia".

Em outros casos, os meios de comunicação estrangeiros são citados, como o portal publika.md, da Moldávia, que afirma que Lyudmyla Kozlovska trabalhou para Moscovo com a intenção de desestabilizar a Europa através da chamada "guerra híbrida".