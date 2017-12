Peru apreende 500 quilogramas de cocaína que tinham França como destino

Lusa20 Dez, 2017, 07:40 | Mundo

"Apreendemos 500 quilos de cocaína que tinham como destino França", disse o chefe do organismo antidroga peruano, o general Hector Loayza, estimando em 17 milhões de dólares (14,35 milhões de euros) o valor da venda da droga no mercado francês.

Dois homens - um peruano e um colombiano - foram detidos na sequência da operação policial levada a cabo no bairro de San Martin Porres, em Lima, revelou o mesmo responsável, indicando que "muito provavelmente iriam fazer sair a droga do país em contentores marítimos".

O procurador do Peru, Jorge Chavez, indicou que a cocaína foi produzida na zona do Vale dos rios Apurímac, Ene e Mantaro, conhecida pelo seu acrónimo VRAEM, localizada no centro do Peru, o principal ponto de produção de coca do país.

O Peru figura como um dos maiores produtores mundiais de cocaína, com cerca de 280 a 320 toneladas por ano, segundo as mais recentes estimativas.