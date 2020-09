Peru com 102 mortos, número mais baixo em quase quatro meses

Desde o início da pandemia, as autoridades contabilizaram 30.812 mortos, o que torna o Peru no país com a maior taxa de mortalidade mundial, com 94 óbitos por 100 mil habitantes.

Quinto país do mundo com maior número de casos de covid-19, o Peru acumula 733.860 infeções.

A nível nacional, as autoridades registaram uma descida de 29% do número de novos casos da doença, ao contabilizarem quase 15 mil menos infeções que as 36.323 na semana anterior.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 924.968 mortos e mais de 29 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.