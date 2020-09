Peru com 400 infetados e 105 mortos em 24 horas

O Ministério da Saúde informou na segunda-feira que no país existem atualmente 9.087 pessoas internadas, das quais 1.415 estão em unidades de cuidados intensivos.

Do total de casos detetados desde a notificação do primeiro contágio no país, a 06 de março, já são 622.418 as pessoas que receberam alta hospitalar ou completaram o período de isolamento domiciliário.

Com o Peru a assumir-se como um dos países do mundo mais afetado pela covid-19, o Presidente, Martín Vizcarra, defendeu na segunda-feira que a futura vacina e tratamento médico devem ser reconhecidos como "bens públicos globais", durante a sua intervenção remota na sessão do 75.º aniversário da Organização das Nações Unidas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 961.531 mortos e mais de 31,1 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.