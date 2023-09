Peru decreta estado de emergência em nove distritos para combater insegurança

Com esta decisão do governo da Presidente peruana, Dina Boluarte, somam-se mais seis distritos do que o anunciado na segunda-feira, sendo que o estado de emergência irá vigorar por 60 dias.

A Polícia Nacional mantém o controlo da ordem interna, com o apoio das Forças Armadas, sendo que a instituição policial determina as áreas onde esse apoio é necessário, acrescenta-se no decreto.

Da mesma forma, durante o estado de emergência, são suspensos os direitos à inviolabilidade do domicílio, à liberdade de trânsito, à liberdade de reunião e à segurança pessoal.

Os eventos sociais e espetáculos são suspensos entre as 00:00 e as 04:00 nestes territórios.

A decisão foi tomada depois de uma discoteca em San Juan de Lurigancho ter sido atacada por desconhecidos com um engenho explosivo, numa ação que causou dez feridos, na sexta-feira.