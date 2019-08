Peru diz que incêndios estão longe da fronteira

Lusa23 Ago, 2019, 07:56 | Mundo

Em comunicado do Ministério da Defesa, Moscoso garantiu que nas regiões fronteiriças do Peru "não há fogo e nenhum foco que justifique uma ação de resposta pelo sistema nacional de risco de desastre".

A situação na Amazónia peruana "está controlada" e o incêndio mais próximo localiza-se a pouco mais de 500 quilómetros da região amazónica de Madre de Dios, na fronteira com o Brasil e a Bolívia, acrescentou.

"Isso leva-nos a ter sempre cuidado na monitorização, mas isso definitivamente não vai afetar o nosso território", sublinhou.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.

A região tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, do Peru, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, da Bolívia, da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa (pertencente à França).