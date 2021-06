Peru. Número de mortos por Covid-19 mais que duplica após reavaliação

O número de mortos no Peru coloca o país, com cerca de 33 milhões de habitantes, apenas atrás do Brasil e México na região da América Latina.





De acordo com a revisão de dados por parte de um conselho técnico criado em abril, o número de mortos por Covid-19 no país é de 180.764 mortos, muito acima dos 69.342 óbitos até então reportados.





O Peru passa a ser o país do mundo com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 e o que tem o quinto pior balanço neste campo a nível global. Em número de mortos, o país fica apenas atrás de Estados Unidos, Brasil, Índia e México.





Este aumento exponencial de óbitos deve-se ao facto de “um número significativo de mortes” não ter sido classificado como causado por Covid-19, explicou o ministro peruano da Saúde, Oscar Ugarte.







Ugarte frisou que apenas aqueles que "tiveram um teste diagnóstico positivo" foram considerados como mortes associadas ao novo coronavírus, tendo agora sido incorporados outros critérios.





A primeira-ministra Violeta Bermudez explicou que os números oficiais aumentaram por recomendação de especialistas peruanos e internacionais tendo em conta os números de mortes excessivas.





O indicador de mortes em excesso revela quantas pessoas estão a morrer a mais para além do esperado, com base nos anos anteriores.





Os critérios para registrar as mortes por Covid-19 foram assim ampliados para além dos doentes com teste positivo, passando a incluir casos "prováveis", ou seja, com "uma ligação epidemiológica a um caso confirmado" ou que apresentam "um quadro clínico compatível com a doença".





O Peru foi um dos países mais afetados pela pandemia em toda a América Latina. Com um sistema de saúde sobrecarregado e a generalizada escassez de oxigénio, o país registou pelo menos 1,9 milhão de infeções no total.





De acordo com a BBC, um dos motivos que mais prejudicou o país foi não só a sobrelotação de casas e locais públicos, mas também a falta de frigoríficos nas casas de muitos peruanos, o que obrigou muitas famílias a fazerem viagens regulares aos mercados.





Godofredo Talavera, responsável pela Federação Médica no Peru, considerou que esta subida vertiginosa não foi uma surpresa.







“Acreditamos que isto acontece porque o nosso sistema de saúde não tem as condições necessárias para cuidar dos nossos pacientes. Não houve apoio governamental quanto ao oxigénio ou camas para os cuidados intensivos. Não temos vacinas suficientes neste momento. A primeira linha de atendimento não foi reativada. Tudo isto faz com que sejamos o primeiro país do mundo a nível de mortalidade”, apontou o responsável, em referência à mortalidade per capita no país.





De acordo com os especialistas, o Peru também tem registado problemas com a testagem, uma vez que continua sem recorrer de forma abrangente aos testes mais fiáveis, de PCR.





No início da pandemia, o país comprou milhões de testes baratos da China, muitos dos quais foram projetados para detetar anticorpos contra vírus, e não casos ativos. De acordo com a Associated Press, alguns desses testes foram considerados pouco fiáveis por análises independentes realizadas posteriormente.