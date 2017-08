Partilhar o artigo Peru ordena expulsão do embaixador da Venezuela em Lima Imprimir o artigo Peru ordena expulsão do embaixador da Venezuela em Lima Enviar por email o artigo Peru ordena expulsão do embaixador da Venezuela em Lima Aumentar a fonte do artigo Peru ordena expulsão do embaixador da Venezuela em Lima Diminuir a fonte do artigo Peru ordena expulsão do embaixador da Venezuela em Lima Ouvir o artigo Peru ordena expulsão do embaixador da Venezuela em Lima

Tópicos:

Argentina, Rica Guatemala Honduras México Panamá Peru Composta,