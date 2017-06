Partilhar o artigo Pescador iraniano morto por guardas costeiros sauditas - Ministério do Interior do Irão Imprimir o artigo Pescador iraniano morto por guardas costeiros sauditas - Ministério do Interior do Irão Enviar por email o artigo Pescador iraniano morto por guardas costeiros sauditas - Ministério do Interior do Irão Aumentar a fonte do artigo Pescador iraniano morto por guardas costeiros sauditas - Ministério do Interior do Irão Diminuir a fonte do artigo Pescador iraniano morto por guardas costeiros sauditas - Ministério do Interior do Irão Ouvir o artigo Pescador iraniano morto por guardas costeiros sauditas - Ministério do Interior do Irão

Tópicos:

Arábia Saudita Emirados Árabes, Egito, Guardas,