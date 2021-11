Pescas. França adia medidas de retaliação e negociações prosseguem

Paris ameaçou impedir as embarcações britânicas de descarregar o pescado em portos franceses a partir desta terça-feira, se os pescadores franceses não recebessem mais licenças para pescar em águas britânicas.No entanto, o Presidente francês anunciou, na segunda-feira, que as sanções seriam adiadas enquanto as negociações prosseguirem.. Vamos ver em que ponto estamos amanhã [terça-feira] no final do dia, para ver se a situação realmente se alterou”, afirmou Emmanuel Macron aos jornalistas.O Governo de Paris espera que o Reino Unido responda às últimas propostas de França sobre novas licenças até quarta-feira.O Reino Unido saudou a decisão de França e anunciou que continuará com “intensas” negociações.

Autorizações negadas



A discussão explodiu no passado mês, depois de o Reino Unido e Jersey (a maior ilha do Canal da Mancha) terem negado autorizações a dezenas de barcos franceses para operar em águas próximas da sua costa.França ameaçou com uma série de represálias se não fossem concedidas mais licenças.Com o acordo comercial do Brexit, a União Europeia e o Reino Unido concordaram que seriam dadas licenças a embarcações que provassem que pescavam em águas britânicas há anos.