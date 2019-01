Pessoas transgénero no exército: Supremo tribunal apoia Trump

RTP22 Jan, 2019, 18:25 | Mundo

Decorria o ano de 2017 quando Donald Trump anunciou que queria implementar uma lei para banir pessoas transgénero do exército, revertendo a vontade de Barack Obama enquanto presidente. Em causa, afirmou a Administração, estariam custos médicos elevados.



A votação ficou em 5-4 (os quatro juízes do espetro liberal votaram contra), garantindo que as providências cautelares sobre a medida vão ser levantadas, enquanto tribunais de menor instância continuam uma luta legal sobre uma lei que foi denunciada por grupos de liberdades civis e direitos gay e transgénero.



Devido às críticas à decisão de Trump, o antigo secretário da Defesa, Jim Mattis, refinou a medida de forma a banir apenas indivíduos que sofriam de uma condição chamada de disforia, uma condição em que o género biológico da pessoa e a sua identidade não são consonantes. Foram abertas exceções para pessoas transgénero que já estavam no exército dispostas a fazer o serviço com “com o seu género de origem”.



Vários tribunais federais bloquearam a medida, afirmando que violava as garantias constitucionais dos Estados Unidos, especialmente a garantia de proteção igual para todos sob a mesma lei. Foram, ao longo do tempo, colocadas providências cautelares, o que permitiu a militares transgéneros juntarem-se às forças armadas a 1 de janeiro de 2018.



A Casa Branca tentou convencer juízes federais dos Estados de Washington, Califórnia e do distrito de Columbia de que as mudanças de Jim Mattis conferiam legalidade à medida, mas os juízes afirmaram que era apenas uma mera tentativa para implementar a proposta original de Donald Trump.



No entanto, a decisão favorável de um tribunal em Washinton DC, a 4 de janeiro, levou a que a Administração americana conseguisse o levantamento das providências cautelares, afirmando que a medida já não se tratava de uma proibição total.



De acordo com números do Departamento da Defesa norte-americana, são perto de 9 000 os soldados transgénero nas forças armadas.