Petroleiro iraniano danificado em explosão

O petroleiro Sinopa encontrava-se a cerca de 96 quilómetros do porto saudita de Jidá quando foi atingido pela explosão, provocando o derrame de petróleo na costa da cidade, localizada no Mar Vermelho.

De acordo com a agência estatal de notícias IRNA, o derrame já foi controlado, não sendo ainda conhecidos mais pormenores sobre o incidente.Nos últimos meses, Teerão denunciou uma série de alegados ataques a petroleiros e a instalações de produção no país, o que tem levado a um aumento da tensão entre o Irão e outros países.Ainda em setembro, as instalações de produção sauditas de Abqaiq foram alvo de um ataque levado a cabo porApesar de os rebeldesdo Iémen, contra os quais a Arábia Saudita está a lutar numa guerra que dura há já um ano, terem reivindicado o ataque,Em julho, os Estados Unidos responsabilizaram o Irão pelos ataques a petroleiros no Estreito de Ormuz.A escalada de tensões entre o Irão e os EUA continua a aumentar, mais de um ano depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter decidido retirar os Estados Unidos do acordo nuclear e imposto sanções que têm afetado a economia iraniana.