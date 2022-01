Petrolífera confirma resultados dececionantes em poço no Mar de Timor

"O consórcio vai tomar uma decisão sobre o caminho a seguir. Mas penso que é correto afirmar que, para a Carnarvon, tendo em conta outros projetos em curso, isto representa provavelmente o fim do projeto Buffalo para nós", afirmou Adrian Cook, responsável da Carnarvon Energy ao portal Energy Voice.

A decisão final será tomada pela Carnarvon e pelo outro parceiro do consórcio envolvido no projeto, a Advance Energy, do Reino Unido.

O fim do projeto implica que o Governo timorense deixará de receber até 600 milhões de dólares de receitas provenientes da exploração que se estimava poderem resultar da perfuração do povo, localizado em águas timorenses.

Os comentários de Cook surgem 24 horas depois da Carnarvon ter solicitado uma suspensão da negociação das suas ações à espera do anúncio dos resultados preliminares

A empresa explica ter cruzado o reservatório de Elang a uma profundidade de cerca de 3.338 metros, ou seja "80 metros abaixo das previsões e fora das expetativas" iniciais, indiciando uma coluna de petróleo de cerca de 12 metros.

A expetativa era de que se conseguisse atingir uma coluna de petróleo de 80 metros, o que representaria potencialmente 34 milhões de barris de petróleo.

"As informações até à data indicam que as técnicas de processamento sísmico utilizadas neste projeto não resolveram as questões de distorção da velocidade sísmica subjacentes ou questões de resolução de imagem que estão presentes neste campo", explicou o responsável da Carnarvon.

O eventual êxito da exploração poderia traduzir-se na renovada exploração do campo que foi fechado em 2004 e que é detido em conjunto pela Carnarvon e pela Advance Energy.

Outrora na Área Conjunta de Desenvolvimento Petrolífero (ACDP), abrangida pelos acordos temporários entre Timor-Leste e a Austrália, o campo está, desde a assinatura em 2019 do novo tratado de fronteiras permanentes, em águas timorenses.

Em produção entre 1999 e 2004, o campo petrolífero Buffalo foi descoberto pela BHP Petroleum em 1996 e está localizado a cerca de 12 quilómetros do lucrativo campo de Laminaria.

Foi explorado com uma plataforma fixa, produção flutuante e produziu mais de 31 milhões de barris de crude.

A Carnarvon Petroleum anunciou em junho de 2016 a compra da licença para a zona WA523 no Mar de Timor, onde está localizado o Buffalo, por considerar ainda haver potencial de exploração.