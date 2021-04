Petrolífera francesa Total vai continuar em Myanmar

"Pode uma empresa como a Total decidir cortar o fornecimento de eletricidade a milhões de pessoas - e ao fazê-lo, o funcionamento de hospitais, empresas, em suma, a vida quotidiana - com as consequências que isso implica?", questionou o diretor executivo (CEO) da multinacional, Patrick Pouyanné, numa coluna publicada no semanário francês Journal du Dimanche.



"Decidimos parar os nossos projetos e perfuração (em Myanmar), mas continuamos a produzir gás, não para manter os nossos lucros ou continuar a pagar impostos à junta militar, mas para garantir a segurança do nosso pessoal, empregados e funcionários, evitando-lhes a prisão ou trabalhos forçados, e sobretudo para evitar tornar as condições de vida destas populações ainda piores, cortando a eletricidade a milhões de pessoas", acrescentou.



O diretor executivo da empresa, alvo de críticas por pagar impostos à junta militar que depôs o governo civil em 1 de fevereiro, comprometeu-se no entanto a financiar organizações não-governamentais (ONG) até ao montante que pagará ao Estado.



"Como não posso tomar a decisão de parar a produção (...), tomo hoje a decisão de pagar o equivalente dos impostos que teremos de pagar ao governo birmanês às associações que trabalham em prol dos direitos humanos" no país, escreveu.



Patrick Pouyanné alegou ainda que, se a empresa decidisse deixar de pagar impostos ao governo birmanês, estaria a expor os gestores da subsidiária "ao risco de serem presos e encarcerados".



Contudo, salientou que a Total "não pagou quaisquer impostos à junta militar desde que a crise começou em fevereiro, simplesmente porque o sistema bancário já não funciona".



A tomar a decisão de sair do país, o grupo também acredita que colocaria os seus "empregados birmaneses (...) numa situação dramática", porque "a junta não hesitará em recorrer ao trabalho forçado".



Várias ONG instaram a multinacional francesa, presente em Myanmar desde 1992, a "deixar de financiar a junta", segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).