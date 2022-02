Petrópolis. Pelo menos 165 pessoas estão desaparecidas

As operações de busca e salvamento envolvem mais de 500 bombeiros e centenas de voluntários.



As más condições do terreno e o risco de novos deslizamentos de terra têm dificultado os esforços no resgate dos corpos.



A tempestade que atingiu na passada terça feira a cidade serrana de Petróplis, no estado do Rio de Janeiro provocou também quase um milhar de desalojados.