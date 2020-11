Pezarat Correia lamenta que angolanos não usufruam do potencial do país

"Gostava que Angola fosse hoje um país onde fosse agradável viver, onde os angolanos tivessem direito a usufruir das potencialidades da sua própria terra, que (...) tivessem direito àquilo que merecem e não tiveram", afirmou o general Pedro Pazarat Correia numa entrevista à Lusa a propósito do aniversário da independência do território.

Hoje, Angola atravessa novamente "um processo de reversão", com uma situação económica "difícil" e a social a "agravar-se", considerou.

"Neste momento parece-me que (...) está outra vez num processo de reversão. Em termos económicos a situação é muito difícil, muito complicada", afirmou, acrescentando que não sabe como o país está a reagir ao problema da pandemia de Covid-19, porque não tem muitas notícias sobre isso.

Além disso, "socialmente, creio que a situação está a agravar-se muito em Angola e está muito complicada", considerou.

Para o militar e um dos homens envolvidos nas negociações que conduziram ao Acordo de Alvor, o documento que estabeleceu as bases para a transição do poder no território, a economia angolana precisa de mudar e a política também.

Angola "tem todas potencialidades", só precisa de aproveitá-las, com a reconversão da sua economia, de forma a que esta deixe de ser "baseada na monocultura do petróleo (...)" e passe a aproveitar a agricultura, a agropecuária, a pecuária, o turismo, o setor mineiro e a água que o país tem, considerou.

Para tal, precisa "de penetrar no interior, por vias de comunicação, ferroviárias, rodoviárias", acrescentou. Um interior que é para o oficial do Exército português reformado de "um potencial económico extraordinário".

Quanto à política e governação em Angla, o general considerou que os primeiros anos de João Lourenço foram "animadores" e que a saída de Eduardo dos Santos do poder "foi extremamente tardia".

"Os primeiros anos de João Lourenço foram, até certo ponto, animadores para mim. Pareceu-me que realmente alguma coisa mudou. Neste aspeto, da reconversão económica, ele deu alguns sinais", afirmou.

Para Pezarat Correia, Eduardo Santos deveria ter promovido uma transferência de poder "logo no princípio deste século. Logo que a guerra civil ficou resolvida", numa altura em que havia um "ambiente de paz e de reconstrução em Angola e em que o país teve um período de progresso económico", graças à alta dos preços do petróleo.

"Não o fez. Foi um erro grave", sublinhou.

Para o militar que fez parte do Movimento das Forças Armadas (MFA) português e foi membro do Conselho da Revolução, a mudança em termos políticos em Angola passa por uma cisão dentro do MPLA, partido no poder desde a independência do país.

"Não vejo que haja ainda nada que indicie que as oposições possam ganhar o poder em Angola através do processo eleitoral", afirmou.

Para Pezarat Correia, a tendência depois das independências foi para que os movimentos de libertação se perpetuassem no poder, e estes, "pela sua natureza não são partidos políticos", mas sim "frentes, (...) de várias tendências".

Por isso, considera que "a evolução, quer em Angola, quer em Moçambique há de acabar por dar-se por cisões dentro do partido dominante".

Atualmente, "começa a haver acusações ao poder publicamente" e até pessoas que teriam estado ligadas a Eduardo dos Santos e que neste momento são próximas de João Lourenço "começam a ser acusadas também de aproveitamento do poder", sublinhou.

Assim, "admito que haja mesmo uma cisão, com o aparecimento de um partido dissidente do MPLA". E pode "ser por aí que venha a passar o fim do monopólio do poder do MPLA em Angola", concluiu.

O país "tem estrutura cultural, massa cinzenta, quadros" e "tem possibilidades e capacidade para vir a ser aquilo que todos gostaríamos que Angola já fosse hoje", concluiu.