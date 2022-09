PGR guineense diz que líder do PAIGC está impedido de sair do país "por razões jurídico-processuais"

Candidato derrotado na segunda volta das últimas eleições presidenciais guineenses, Domingos Simões Pereira, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), foi impedido na sexta-feira pela polícia de aceder à zona de embarque do aeroporto internacional Osvaldo Vieira de Bissau quando tentava viajar para Lisboa.

Na altura, o político exibiu aos jornalistas um despacho do Tribunal de Relação que anula uma ordem da Procuradoria-Geral da República que o impedia de viajar.

No comunicado hoje divulgado e que a Lusa teve acesso, a Procuradoria insiste na existência da ordem que impede a viagem a Simões Pereira, sob a alegação de ter recorrido para a plenária do Tribunal de Relação contra o despacho anterior que, ressalva, tinha sido produzido por um magistrado daquela instância, sem a observância do contraditório por parte da Procuradoria.

Aquela entidade judicial ainda dá conta de ter interposto um recurso de agravo com efeito suspensivo à medida decretada pelo juiz do Tribunal de Relação.

"Pelo acima exposto fica suspensa a decisão do Juiz Conselheiro até à decisão da presidente do Tribunal de Relação e do pronunciamento do Tribunal Constitucional se aquele acórdão é ou não constitucional", refere o comunicado da Procuradoria guineense.

O documento ainda sublinha que "não existe nenhuma razão política" que impede Simões Pereira de viajar "a não ser razões puramente jurídico-processuais" e ainda questiona o motivo pelo qual o político não se apresenta à justiça.

O comunicado da PGR realça que Domingos Simões Pereira é arguido num processo em que é suspeito de "crimes de peculato, usurpação de competências e outros".