PGR timorense considera essencial fortalecer estrutura e orgânica do Ministério Público

"Temos que nos preparar para enfrentamos os novos desafios, como a criminalidade grave que atinge cada vez mais a sociedade: o crime organizado e poderoso e desterritorializado", afirmou José da Costa Ximenes.

"Temos que fortalecer os meios para combater os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de droga, tráfico humano, contrabando, falsificação documentos. Um Estado frágil, com estruturas frágeis é um alvo fácil para estes criminosos", afirmou.

O reforço da orgânica e da estrutura interna do Ministério Público (MP) implica tornar a instituição e os recursos humanos mais capazes de combater uma criminalidade "que abusa de recursos públicos e destrói as instituições", sublinhou.

José Ximenes falava na cerimónia que assinalou o 20º aniversário do MP, a abertura do ano judicial e o lançamento do livro "O Ministério Público e a proteção da família e dos menores no contexto timorense".

Apesar do Ministério Público ter atualmente mais quadros do que nunca, 37 magistrados e cerca de 80 funcionários judiciais, continua a ser necessário apostar no reforço desses números e na capacitação e formação contínua.

"Precisamos de um reajustamento interno para adaptar o MP aos atuais e futuros desafios. Uma estrutura organizada e atualizada para responder à realidade atual", considerou.