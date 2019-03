Philippe Barbarin. Papa recusa demissão de cardeal condenado

RTP19 Mar, 2019, 18:13 / atualizado em 19 Mar, 2019, 18:14 | Mundo

Invocando a “presunção de inocência”, o Sumo Pontífice da Igreja Católica recusou a demissão de Philippe Barbarin. Arcebispo de Lyon desde 2002 e cardeal desde 2003, foi condenado, no passado dia 7 de março, a uma pena suspensa de seis meses por encobrir casos de abuso sexual de menores.



Durante o julgamento, Barbarin repetiu que “nunca tentou esconder nem encobrir estes factos horríveis”. No entanto, a sentença afirma que o cardeal optou por não contactar as autoridades francesas “para preservar a instituição” da Igreja. Os seus advogados recorreram.



O caso eclodiu a 23 de outubro de 2015, dia em que a diocese de Lyon revelou que tinha recebido queixas contra o padre Bernard Preynat por “agressão sexual a menores”.



No mesmo dia, o cardeal Barbarin anunciou que iria ao Vaticano apresentar a demissão. Todavia, o Papa rejeitou a renúncia, afirmando que seria uma imprudência fazê-lo antes do julgamento. Mais tarde, Preynat foi afastado das suas funções na diocese, justamente pelo cardeal Barbarin.



A 12 de janeiro de 2016, várias vítimas de Preynat criaram uma associação chamada “La parole libéreé” e a 27 de janeiro o padre, que reconheceu os factos, foi acusado de abuso sexual a quatro jovens escuteiros entre 1986 e 1991.

"Momento particularmente doloroso"



François Devaux, co-fundador da associação, considera que a decisão do Papa foi um erro e que mostra “como este homem [Francisco] vai ter sucesso em matar a Igreja”.



Em entrevista ao jornal católico La Croix, a 10 de fevereiro de 2016, Barbarin chegou a admitir que teve conhecimento dos comportamentos do padre Preynat entre 2007 e 2008, através de terceiros, e que conheceu uma das vítimas em 2014. O advogado das vítimas, Jean Boudot, garante que Barbarin estava a par do caso muito antes das denúncias.



O diretor interino da Sala de Imprensa da Santa Sé reafirmou, em comunicado, a proximidade “às vítimas de abusos, aos fiéis da arquidiocese de Lyon e a toda a Igreja de França que vivem um momento particularmente doloroso”.