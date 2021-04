Pilali foi ao porto ver o mar e acabou por acolher deslocados em casa

"A pessoa quando sente que esse aí é um ser humano como eu, pronto, tem mesmo de acolher. Não as posso deixar numa sombra. Quando eu nasci e fui também criança, ainda por cima vem aí o tempo chuvoso. Onde é que elas iam parar? Preferi acolhê-las", diz hoje à Agência Lusa Pilali Silva, 46 anos, olhando para as famílias que ocupam uma habitação junto à sua, desde o mês passado.

Depois do ataque de 24 de março, "fui lá [ao porto de Pemba] naquela de ver a população, só porque tinha ouvido que havia pessoas que estavam a ser `descarregadas` de um navio", lembra.

A curiosidade levou-o a ir ver a chegada de um dos primeiros barcos que trazia deslocados de Palma, que fugiram da vila quando foi invadida pelos insurgentes, numa ação reivindicada pelo movimento terrorista Estado Islâmico.

Contudo, o sentimento inicial foi substituído pela vontade de ajudar algumas destes pessoas, quando viu umas "famílias isoladas", cinco mulheres com os seus seis filhos.

"Perguntei e elas disseram que não tinham família", recorda. "Como tenho esta casa vazia, pronto. Disse-lhes `vamos lá, vamos juntos`. Acolhi-as aqui. Disse-lhe para entrar na `chapa` [transporte público], paguei os dez meticais (0,14 euros) e trouxe-as para aqui", explicou o morador em Pemba, capital de uma província flagelada pelos ataques dos insurgentes, que já causaram 700 mil deslocados.

Quando chegaram, Pilali Silva deu-lhes 700 meticais (9,50 euros) para comprarem trigo, arranjou-lhes umas panelas e equipamento para fazer lume, para que se alimentassem.

São duas casas térreas com paredes de barro alaranjado que se confundem com o solo. Estão dentro do mesmo terreno, delimitado por uma cerca feita de bambu. No meio há uma corda para colocar a roupa a secar, quase cheia de roupa da família de Pilali e das novas "vizinhas".

Duas das "irmãs" - palavra utilizada por Pilali para descrever as deslocadas que acolheu - estavam sentadas no pequeno alpendre da casa onde estão a viver. Outra estava encostada a uma das paredes e as restantes duas caminhavam à volta do terreno com dois bebés ao peito a dormir.

Receber mais deslocados, no entanto, está fora de questão, porque, "dos três quartos que tem, pequeninos", apenas sobra um. O dinheiro não estica e a vida de Pilali também não é fácil.

Vende sabonetes e cebolas com a ajuda da mulher, para poder comprar "o pão de cada dia" e com 20 meticais (0,27 euros), que é o que às vezes faz por dia, apenas consegue comprar "aqueles peixinhos pequeninos" para os filhos.

Mais não se faz, porque mais é impossível e apenas com a ajuda da vizinhança ou até do Governo de Moçambique seria possível obter mais apoio para o grupo de mulheres.

O auxílio do Governo "é o que mais quero, para as minhas `irmãs` poderem ter qualquer coisa para sobreviver, ou então dizer `está aqui um terreno, venham para aqui construir`", exemplifica.

Enquanto essa solução mais definitiva não chega, as mulheres vão vivendo do que conseguem racionar a partir do que compraram com os poucos meticais que Pilali lhes deu.

A chuva tem sido a constante durante os últimos dias na província de Cabo Delgado e durante as próximas semanas a tendência vai acentuar-se e agravar quem a situação de quem vive ao relento. Um problema que estas mulheres já não têm de se preocupar.

A cidade de Pemba tem sido o principal destino das populações que fogem dos ataques armados que começaram em 2017 em distritos mais a norte da província, albergando atualmente quase o dobro da sua capacidade.

A violência armada em Cabo Delgado começou há mais de três anos, mas ganhou uma nova escalada há duas semanas, quando grupos armados atacaram pela primeira vez a vila de Palma, que está a cerca de seis quilómetros dos multimilionários projetos de gás natural.

Os ataques provocaram dezenas de mortos e obrigaram à fuga de milhares de residentes de Palma, agravando uma crise humanitária persistente na província, desde o início do conflito, de acordo com dados das Nações Unidas.