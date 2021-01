Pilar Social. Costa traça prioridades da presidência portuguesa da UE ao Parlamento Europeu

Pouco menos de uma semana depois de ter recebido em Lisboa a visita de uma delegação do colégio da Comissão Europeia, liderada pela presidente Ursula von der Leyen, e de já ter recebido o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no lançamento da presidência, António Costa culmina esta quarta-feira a ronda de discussões institucionais sobre o programa do semestre com o Parlamento Europeu.







Com o lema "Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital", a presidência portuguesa da UE, assume como grandes prioridades a promoção de uma recuperação da crise económica e social provocada pela pandemia alavancada pelas transições climática e digital, a concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais da UE e o reforço da autonomia de uma Europa aberta ao mundo.







Na apresentação desta quarta-feira de manhã, no Parlamento Europeu, o primeiro-ministro defendeu a realização da "Conferência sobre o Futuro da Europa, como fórum de debate entre os Estados-membros e com os nossos cidadãos sobre o que queremos construir juntos como União no futuro".



Segundo Costa, esta "deve ser centrada nos anseios e angústias dos cidadãos e não nas questões das instituições".



"Enquanto presidência do Conselho [da UE], tudo faremos para que conferência possa ser lançada o mais rapidamente possível para que a possamos poder concluir com um debate aberto e esclarecedor", anunciou.







A conferência deve ainda ser "orientada para as políticas e as respostas comuns aos desafios estratégicos que temos de enfrentar num mundo cada vez menos eurocêntrico".



Para o primeiro semestre de 2021, que Portugal preside ao Conselho da UE, António Costa comprometeu-se a fazer tudo "para que a conferência possa ser lançada o mais rapidamente possível para que possamos ter um debate aberto e esclarecedor com uma ampla participação".







O futuro da Europa passa pela partilha de "uma casa comum e os mesmos valores", respeitando as "diferentes visões da UE" sem renunciar à identidade nem à liberdade de cada um fazer as suas escolhas. Além disso, o primeiro-ministro considera que "não é compatível com um pensamento único, qualquer que ele seja", sublinhando a necessidade de se fazer "jus à divisa de uma Europa 'Unida na diversidade'".



Pilar social é melhor vacina contra "desigualdades, medo e populismo"

O Pilar Social é a "melhor vacina contra as desigualdades, o medo e o populismo", como defendeu António Costa perante os eurodeputados, e que pode "dar confiança aos europeus" de que as mudanças atuais "são uma oportunidade".



"Os populismos que minam as nossas democracias alimentam-se do medo. Concretizar o Pilar Social é por isso a melhor vacina contra as desigualdades, o medo, o populismo", referiu o primeiro-ministro no Parlamento Europeu.



Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas







A concretização do Pilar Social é uma prioridade da presidência portuguesa e servirá de "base de confiança dos europeus na capacidade da Europa liderar as transições climáticas e digitais", mas como António Costa alertou, "não há tempo a perder" e agora "é tempo de agir".





"O desenvolvimento do Pilar Social é fundamental para dar confiança aos Europeus de que as mudanças que estamos a viver não são uma ameaça, mas podem e têm de ser uma oportunidade".



O primeiro-ministro referiu ainda que a sua concretização terá lugar no que qualificou de "evento central" da presidência portuguesa – a Cimeira Social, a 7 de maio no Porto – e que irá juntar "os parceiros sociais, a sociedade civil, os presidentes das instituições e os Estados-membros".



"O principal objetivo da Cimeira é dar um forte impulso político ao Plano de Ação, que a Comissão vai apresentar em março e que materializa a ambição expressa pelos nossos cidadãos de pôr em prática os 20 Princípios Gerais proclamados em 2017 em Gotemburgo", frisou.



António Costa esclareceu também que o Pilar Social visa "reforçar as qualificações dos cidadãos", de maneira a que estes "sejam atores e não vítimas" da transição climática e digital, e para "investir mais na inovação" e "reforçar a competitividade" das empresas.



Assim, segundo o primeiro-ministro, será possível garantir o "reforço da proteção social" e que "ninguém fica para trás".



"Motores das transições climática e digital" vão guiar retoma

Na sessão plenária no Parlamento Europeu, António Costa fez questão de destacar que a presidência portuguesa vai priorizar a retoma económica pós-pandemia guiada pelos "motores das transições climática e digital". O chefe do executivo português aproveitou ainda para apelar à rápida ratificação dos planos nacionais de recuperação.



A primeira prioridade, segundo apresentou, "é a recuperação económica e social da Europa" após a pandemia da Covid-19, "tendo como motores as transições climática e digital".



"Para isso temos de concluir os processos de ratificação da decisão de recursos próprios em todos os Estados-membros, de votar neste Parlamento o regulamento que foi já acordado e, finalmente, aprovar os 27 Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência", apelou António Costa.



"Só venceremos esta crise no conjunto da União".







António Costa entregou no dia 15 de outubro o primeiro esboço do Plano de Recuperação e Resiliência à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E na semana passada, o Governo português aprovou, em Conselho de Ministros, a resolução relativa aos recursos próprios da União Europeia e requereu à Assembleia da República a ratificação do diploma com caráter de urgência.



Em causa está a decisão alcançada pelo Conselho Europeu em julho passado de um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões para fazer face à crise gerada pela covid-19. Além do Fundo de Recuperação, esta ‘bazuca’ é constituída também pelo orçamento plurianual da União para 2021-2027, no montante global de 1,8 biliões de euros.



"Temos de pôr em execução os instrumentos de recuperação económica e social" na UE, apelou esta quarta-feira António Costa.



"Temos de iniciar a implementação dos programas do novo Quadro Financeiro Plurianual, designadamente aqueles que graças à determinação do Parlamento Europeu beneficiaram de um importante reforço, como os Programas Horizonte Europa, EU4Health, ou ERASMUS +, que tanto reforçam o espírito europeu", disse ainda.



Apesar da "máxima atenção que o combate à pandemia exige", não permite que a UE "descure os [seus] desafios estratégicos", razão pela qual "a recuperação europeia deve basear-se nos motores das transições climática e digital".



"Estamos em emergência sanitária, mas continuamos em emergência climática", apontou, instando à concretização do Pacto Ecológico Europeu para combate às alterações climáticas, nomeadamente através da aprovação da nova Lei do Clima a nível europeu.



"Esta é a década decisiva, que exige maior esforço e ambição, para conseguirmos cumprir o nosso compromisso de atingir a neutralidade carbónica em 2050".



Para António Costa, "esta é também a década da Europa Digital", por isso, a presidência portuguesa da UE irá dedicar "uma atenção particular ao novo Pacote dos Serviços Digitais, recentemente proposto pela Comissão, enquanto instrumento legislativo fundamental para a proteção dos direitos individuais e da soberania democrática, e para trazer maior concorrência ao mercado digital, estimulando o empreendedorismo e a criatividade".



"A recuperação não se pode limitar a responder às necessidades do presente com estímulos de conjuntura, mas com investimentos e reformas que nos permitam sair da crise mais resilientes, mais verdes, mais digitais", concluiu.

É hora de "pôr em marcha decisões históricas"

Ainda perante os eurodeputados, em Bruxelas, António Costa afirmou que o início do processo de vacinação, à aprovação do quadro financeiro plurianual e do Programa Next Generation EU "abrem uma porta à esperança".



O primeiro-ministro lembrou que Portugal assume esta pasta semestral, até junho, "num momento decisivo para pôr em marcha as decisões históricas que adotamos".



"É por isso que escolhemos como lema: tempo de agir, por uma recuperação justa, verde e digital", sublinhou, lembrando os três grandes prioridades da presidência portuguesa: a recuperação económica, o desenvolvimento do pilar social e o reforço da autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo.



"A primeira condição da recuperação é o sucesso do processo de vacinação", defendeu o primeiro-ministro, acrescentando que é "indispensável que continuemos a trabalhar coordenadamente".



"Só em conjunto venceremos o vírus, restabelecendo a plena liberdade de circulação e todo o potencial do mercado interno".



"Mas também é indispensável solidariedade internacional para a erradicação da pandemia à escala global, seja nas nossas vizinhanças, seja no continente africano, seja na América Latina", rematou.

Relançamento das relações aberta com EUA e o mundo

No mesmo dia em que António Costa apresenta ao Parlamento Europeu, enquanto presidente em exercício do Conselho da UE, as prioridades para a presidência portuguesa, Joe Biden toma posse com novo Presidente dos Estados Unidos. Na sessão plenária em Bruxelas, o primeiro-ministro aproveitou para dirigir "votos dos maiores sucessos" ao novo Presidente norte-americano, sublinhando a necessidade de um relançamento das relações com os EUA.



Abordando a terceira prioridade da presidência portuguesa – a vertente de política externa, de "uma União Europeia aberta ao mundo" -, Costa referiu que espera que a mudança de administração em Washington abra as portas a uma nova relação transatlântica com os EUA.



"E neste dia em que tomará posse o Presidente Joe Biden, não posso deixar de lhe dirigir os votos dos maiores sucessos no seu mandato e de referir a necessidade de relançarmos as relações, cada vez mais próximas, com os Estados Unidos", nomeadamente nas áreas do clima, da luta contra a covid-19, na defesa do multilateralismo, da segurança, do comércio, e também do digital, declarou.



No contexto da maior abertura da Europa ao mundo, Costa defende que a Europa deve procurar também, "naturalmente, continuar a reforçar, desde logo, as parcerias de vizinhança, a Leste e a Sul, e a parceria estratégica com o continente africano", além das relações transatlânticas com o Reino Unido, os Estados Unidos e a América Latina.



O chefe do executivo português deixou também uma palavra em particular para o "novo vizinho e velho aliado" Reino Unido, que deixou em definitivo a União Europeia no dia em que Portugal assumiu a sua quarta presidência do Conselho da UE, 1 de janeiro de 2021.



"Atenção especial merece, obviamente, o Reino Unido, novo vizinho e velho aliado, que continuará a ser um importante parceiro para a União Europeia", disse Costa, que espera em breve o consentimento do Parlamento Europeu ao acordo de comércio e cooperação alcançado na véspera de Natal entre a UE e Londres.



Já "a principal marca" da presidência portuguesa, quanto ao Indo-Pacífico, "será promover uma parceria mais próxima e estratégica entre as duas maiores democracias do Mundo, a União Europeia e a Índia".



"Acolheremos uma cimeira UE-Índia, no Porto, em maio, centrada na cooperação em matéria do digital, comércio e investimento, produtos farmacêuticos, ciência e espaço", vincou.



De acordo com António Costa, a UE deve reforçar a sua autonomia estratégica apontando que, "como esta pandemia evidenciou, a Europa não pode estar totalmente dependente do fornecimento por terceiros de bens essenciais, nem de cadeias de valor tão extensas, que têm um elevado risco de interrupção".



"Trata-se de um debate muito exigente porque implica ao mesmo tempo a política industrial, a política de concorrência e a política comercial", admitiu, ressalvando de imediato que tal "não pode significar nem uma deriva protecionista, nem a mirífica promoção de 'campeões europeus'".



Em tom de conclusão, Costa fez questão de se referir ao que classificou como "uma questão central da relação da Europa com o Mundo: as migrações", um tema que admite não ser consensual entre os 27.



"Estamos cientes das diferentes sensibilidades existentes. Mas as migrações são uma realidade desde que existem seres humanos no planeta. E assim continuará a ser enquanto a espécie humana conseguir sobreviver. É também inegável que a sua gestão exige uma ação europeia comum. Devemos, portanto, continuar o trabalho sobre o novo Pacto para as Migrações e o Asilo, tentando encontrar o equilíbrio adequado entre as suas dimensões interna e externa, sem esquecer também a migração legal", declarou







(em atualização)