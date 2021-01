Pilar social é a "melhor vacina" contra desigualdades, medo e populismo

Falando no Parlamento Europeu, em Bruxelas, para apresentação das prioridades da presidência portuguesa da UE, o chefe do governo vincou que a principal é a recuperação económica e social da Europa, “tendo como motores as transições climática e digital”.





António Costa referiu-se ao Pilar Social como “melhor vacina contra as desigualdades, o medo e o populismo” e defendeu que servirá para “dar confiança aos europeus” de que as mudanças atuais “são uma oportunidade”.



“Os populismos que minam as nossas democracias alimentam-se do medo. Concretizar o Pilar Social é por isso a melhor vacina contra as desigualdades, o medo, o populismo”, referiu o primeiro-ministro.