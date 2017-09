Pilhagens em Saint Martin. Primeiro-ministro holandês diz que a situação é grave

Alexandre Brito - RTP08 Set, 2017, 11:52 / atualizado em 08 Set, 2017, 11:59 | Mundo

De acordo com o primeiro-minsitro holandês, os militares estão a tentar impor a ordem na parte holandesa da ilha.



Aos poucos as autoridades tentam levantar o que o furacão Irma derrubou. O aeroporto internacional continua encerrado para uso civil. Apenas os militares o podem utilizar.



E chefe do Executivo holandês afirmou à AFP que estão a fazer todos os esforços para levar toda a ajuda possível à ilha.

Situação caótica

A RTP falou com um empresário português, João Amado, que vive em Saint Martin há alguns anos. Diz ele que a ilha foi devastada pelo furacão.



As imagens que partilhou com a RTP revelam bem o cenário em que ficou toda aquela zona atingida por ventos na ordem dos 300 quilómetros.

À RTP, João Amado afirmou que falta água e comida. "Tenho que pensar como vou dar água e comida aos meu filhos", disse.Faz ainda um apelo. "Portugal que envie um avião militar cheio de material de construção, água, comida em lata, geradores".